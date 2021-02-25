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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

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Haas F1 pilotu Mick Schumacher, gelecekte Ferrari'de yarışmanın hayalini kurduğunu dile getirdi.

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Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alan Mick Schumacher, yeni sezonda Haas ile Formula 1'de adım atacak.

Schumacher, F3 ve F2'de şampiyonluklar yaşayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdi F1'de nasıl performans göstereceği merak konusu.

La Stampa ile olan röportajında Schumacher, Haas ile F1'e adım attığı için mutlu olduğunu, ancak gelecekte Ferrari için yarışmak istediğini söyledi.

Schumacher, "Her zaman Formula 1'de yarışmayı hayali kurdum. Küçükken, televizyonun karşısında oturuyordum, hangi GP'yi seyrettiğimi hatırlamıyorum hafızamda yarışmak istediğim kaldı. Formula 3'teki başarımın ardından buna inanmaya başladım. Formula 2'de bazı sorunlarım vardı ancak geçen yıl kazandım ve işte buradayım."

"Soyadım benim için bir baskı mı? Hayır. Aslında bu karşılaştırmalar umrumda değil. Eleştiriyi olumsuz kabul ediyorsanız iyi değildir. Onları kabul etmelisiniz, sizi önemseyen insanlardan geliyorlarsa, o zaman olumsuzu olumluya dönüştürebilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum."

"Haas'ta olduğum için gerçekten mutluyum. Formula 1'de ilk kez yarışacağım ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmak istiyorum. Sonrasında geleceğin benim için neler getireceğini göreceğiz."

"Ancak gelecek için şunu şunu istediğimi inkar etmiyorum: Babamın geçmişte yaptığı gibi bir Ferrari sürmek istiyorum, bu benim için bir rüya gibi."

Mick, Sebastian Vettel'le ilgili soruya, "Sebastian'la düzenli olarak konuşuyoruz. Harika bir tecrübesi var ve bana tavsiyelerde bulunuyor. Bana göz kulak olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verirken, Charles Leclerc sorulduğunda, "Charles ile Formula 2'de Prema ile yarıştığı dönemde tanıştım ve sessiz biriydi. Sonra Formula 1'e geçti ve onu iyi şekilde tanıma fırsatım olmadı." dedi.

Mick, babası Michael ile Formula 1 kariyeri hakkında konuşup konuşmadığı sorusuna ise yanıt vermeyi reddetti ve bunu "özel bir mesele" olduğunu söyleyip konuyu kapattı.

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Editör Kemal Şengül

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