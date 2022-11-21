Schumacher: "Gelecek sezon olmasa bile 2024'te döneceğim"

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Haas koltuğunu kaybeden ve Abu Dhabi'de kariyerinin şimdilik son yarışına çıkan Schumacher'in spora pek iyi veda ettiğini söyleyemeyiz.

Son bölüme girilirken Nicholas Latifi'yi kovalayan Schumacher, uzun düzlük öncesi Latifi'ye arkadan çarparak hem kendisinin, hem rakibinin spin atmasına sebep oldu.

Komiserler kurulu tarafından hızlıca inceleme altına alınan kazada Schumacher suçlu bulundu. Beş saniye zaman cezası alan Alman pilot mücadeleyi ancak 16. sırada tamamlayabildi

Kaza hakkında PlanetF1'e konuşan Schumacher'e göre kazanın sebebi yeni araçların ciddi anlamda görüş eksikliğine yol açması.

Schumacher, "Genel olarak yeni araçları kullanırken çoğu zaman etrafta neler olup bittiğini göremeyebiliyorsunuz, araç, lastikler ve direksiyon simidi karşınıza çıkıyor."

"Sanırım Latifi'nin frenleri boşaldı, biraz dışarı taştıktan sonra piste geri döndü, bunu beklemiyordum. Çok sinir bozucu bir temastı."

"Temasın ardından birkaç iyi tur atmayı başardım ama sonunda lastikler bitmişti, bu yüzden sinir bozucu bir yarıştı, iyi bir yarış değildi."

Son yarışı için direksiyon başına geçerken farklı duygular hissedip hissetmediği de sorulan Schumacher, "Şaşırdım. Sezonun son yarışı gibi hissetmiyordum, benim son yarışım gibi de hissetmiyordum."

"Aklımda 2023'te olmasa bile 2024'te geri dönmek var. Geri dönebilmek için iyi bir konumda olduğumu söyleyemem ama bir şeyler elde edebileceğimden eminim."

"Hızlı olduğumu kanıtladığımı hissediyorum, diğer pek çok insanın da gelişimimden memnun olduğunu biliyorum." dedi.