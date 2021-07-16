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Schumacher: "Geleceğime yaz arasında odaklanacağım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, gelecek yıl ne yapacağına yaz arasında karar vereceğini dile getirdi ve henüz imzalanan bir şey olmadığını ima etti.

Schumacher: "Geleceğime yaz arasında odaklanacağım"

Başlangıçta Mick Schumacher'in Haas'la çok yıllık bir anlaşma yaptığı söylenmişti ancak sezon başladıktan kısa bir süre sonra Alman pilotun takımda mutlu olmadığı yönünde iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle Schumacher'le takımın diğer çaylağı Nikita Mazepin arasında pek de iyi bir ilişki olmadığı düşünülüyor.

Schumacher'in ayrılması halinde gidebileceği tek takım Alfa Romeo olacak ve onlar da henüz gelecek yıl ne yapacaklarına karar vermediler.

Bununla beraber Haas takım patronu Gunther Steiner, RTL'ye verdiği son demeçte, gelecek yıl mevcut kadroyla devam edeceklerini belirtti.

Steiner, "Şu anda gelecek yıl aynı sürücü kadrosuna sahip olacağız gibi görünüyor. Elbette açıklığa kavuşturmamız gereken birkaç ayrıntı var ama her şey çok açık." demişti.

Bu açıklama perşembe günü Mick'e soruldu ve Alman pilot herhangi bir şey imzalanmadığını söyledi.

Steiner'ın açıklamaları ve takımda kalıp kalacağı için mutlu olup olmayacağı sorulduğunda Schumacher, "[Steiner] anlaşmanın imzalandığını söylemedi, büyük olasılıkla takımda kalacağımı söyledi."

"Şu anda odak noktam gerçekten burası ve yarışlar. Bildiğiniz üzere bir yaz aramız var, yaz arası yakında geliyor."

"İşte o zaman tamamen buna bakacağım ve buna odaklanacağım." dedi.

Nikita Mazepin, Haas F1 and Mick Schumacher, Haas F1

Nikita Mazepin, Haas F1 and Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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