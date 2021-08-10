Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"

Mick Schumacher, Formula 2'de yaşadığı şampiyonluğun ardından bu yıl Ferrari'nin desteğiyle beraber Haas'a katıldı.

Alman pilot, Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alıyor ve yarışacağı takımları temelde Ferrari belirliyor.

Haas bu yıl şimdiye kadar puan alamayan tek takım oldu ve Alman pilotun hem takımla hem de Nikita Mazepin'le sorun yaşadığı iddiaları var.

Schumacher'in Haas'tan ayrılıp Alfa Romeo'ya geçeceği konuşulurken, Alman pilot geleceğinin yaz arasında netleşeceğini belirtti.

Schumacher bu konuda şöyle konuştu: "Görüşmeler temelde yaz arasında başlayacak."

"Ferrari ile sürekli iletişim halindeyiz ama gelecekte ne olacağını henüz düşünmedim. Yaz arasında her şeyi tartışıp, hangi yöne hareket edeceğimize karar vereceğiz.

Alman pilot, Formula 1'e yaptığı başlangıçta ve şimdiye kadar gördüklerinden memnun olduğunu da ekledi.

"Bu yıl Formula 1'de iyi karşılandım. Daha önce Hamilton ve Vettel'i biliyordum ama onlarla aynı gridi paylaşıyor olmaktan ötürü çok mutluyum. Umarım gelecekte onlarla savaşma fırsatım olur." "Takımdaki herkes beni rahatlatmak için çok çalıştı, herkes beni destekledi ve tavsiyelerde bulundu. Haas F1 için yarıştığım için çok mutluyum ve şimdiye kadar çok şey öğrendim." "Önümüzde, hâlâ sezonun ikinci kısmı var. Bu yüzden, öğrenme sürecine devam edeceğim ve ilerlemeye çalışacağım." Schumacher şimdiye kadar takım arkadaşı Mazepin'e karşı hem sıralama turları hem de yarışta büyük üstünlük kurdu.

Mick Schumacher, Haas F1, on the grid Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images