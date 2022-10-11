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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Ralf Schumacher, Gasly’nin cezasını hak ettiğini düşünüyor

Ralf Schumacher, Suzuka’da piste kurtarma aracı girmesi olayının oldukça hassas bir konu olduğunu düşünse de, bunun Pierre Gasly’nin güvenlik aracı ardında hız yaptığı için ceza almasının önüne geçemeyeceğini söylüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Ralf Schumacher, Gasly’nin cezasını hak ettiğini düşünüyor
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Pazar günü gerçekleşen Suzuka yarışı, ıslak ve görüşün oldukça zayıf olduğu koşullarda başlamıştı. Startın ardından, Carlos Sainz’ın büyük kazasının da dahil olduğu kazalar meydana geldi.

Sainz’ın bariyerlere çarpmasının ardından, reklam panosundan bir parça koptu ve bu parça Gasly’nin ön kanadının üstünde kaldı. Fransız pilot, bu sebepten pite girmek zorunda kaldı.

Yarışa dahil olan güvenlik aracı esnasında yarış kontrol, Sainz’ın pistte kalan aracının çekilmesi için bir kurtarma aracı talimatı verdi.

Gasly pitin ardından konvoya yetişmeye çalışırken, kırmızı bayrak çıktığında da hızla ilerliyordu. O sırada piste giren kurtarma aracını fark etti ve takım telsizinden “Bu kurtarma aracı da ne, bu gerçekten kabul edilemez!” diye bağırdı.

Pilotlar pite dönerken, Gasly 250 km/s hıza ulaştığı için komiserler kurulu tarafından çağırıldı.

Gasly, yarış için 20 saniye ceza ve genel olarak 2 ceza puanı aldı. Schumacher ise Gasly’nin bu cezayı hak ettiğini düşündüğünü belirtti.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Eski F1 pilotu Sky Deutschland için yazdığı yarış sonrası köşe yazısında, "Gasly'nin yaşadığı durum oldukça hassastı." 

“Pilotların eleştirilerini anlayabiliyorum, pistte hala araçlar varken kurtarma aracı görmek istemediklerini belirttiler.”

“Yine de bu, Gasly'nin o esnada 250 km/s hızla gitmesini haklı çıkarmaz. Bu akıllıca bir şey değil.” dedi.

Altı kez Grand Prix kazananı, Formula 1'in pilotlar hâlâ pistteyken bir kurtarma aracını piste alıp almaması gerektiği konusundaki tartışmaya da değindi.

Schumacher, “Büyük bir tehlike olmadığı sürece, kurtarma aracını piste göndermeden önce araçların tamamının pite gelmesini beklemek sorun olmamalı.”

“Durumun neden böyle olduğunun araştırılması gerekiyor, ama bence Gasly’e verilen ceza doğruydu.”

“Çünkü aracı belirli bir hızda sürmenizi gerektiren bir kural da mevcut, yine pisttekileri tehlikeye atabilirsiniz.” dedi.

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