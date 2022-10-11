Ralf Schumacher, Gasly’nin cezasını hak ettiğini düşünüyor
Ralf Schumacher, Suzuka’da piste kurtarma aracı girmesi olayının oldukça hassas bir konu olduğunu düşünse de, bunun Pierre Gasly’nin güvenlik aracı ardında hız yaptığı için ceza almasının önüne geçemeyeceğini söylüyor.
Pazar günü gerçekleşen Suzuka yarışı, ıslak ve görüşün oldukça zayıf olduğu koşullarda başlamıştı. Startın ardından, Carlos Sainz’ın büyük kazasının da dahil olduğu kazalar meydana geldi.
Sainz’ın bariyerlere çarpmasının ardından, reklam panosundan bir parça koptu ve bu parça Gasly’nin ön kanadının üstünde kaldı. Fransız pilot, bu sebepten pite girmek zorunda kaldı.
Yarışa dahil olan güvenlik aracı esnasında yarış kontrol, Sainz’ın pistte kalan aracının çekilmesi için bir kurtarma aracı talimatı verdi.
Gasly pitin ardından konvoya yetişmeye çalışırken, kırmızı bayrak çıktığında da hızla ilerliyordu. O sırada piste giren kurtarma aracını fark etti ve takım telsizinden “Bu kurtarma aracı da ne, bu gerçekten kabul edilemez!” diye bağırdı.
Pilotlar pite dönerken, Gasly 250 km/s hıza ulaştığı için komiserler kurulu tarafından çağırıldı.
Gasly, yarış için 20 saniye ceza ve genel olarak 2 ceza puanı aldı. Schumacher ise Gasly’nin bu cezayı hak ettiğini düşündüğünü belirtti.
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Eski F1 pilotu Sky Deutschland için yazdığı yarış sonrası köşe yazısında, "Gasly'nin yaşadığı durum oldukça hassastı."
“Pilotların eleştirilerini anlayabiliyorum, pistte hala araçlar varken kurtarma aracı görmek istemediklerini belirttiler.”
“Yine de bu, Gasly'nin o esnada 250 km/s hızla gitmesini haklı çıkarmaz. Bu akıllıca bir şey değil.” dedi.
Altı kez Grand Prix kazananı, Formula 1'in pilotlar hâlâ pistteyken bir kurtarma aracını piste alıp almaması gerektiği konusundaki tartışmaya da değindi.
Schumacher, “Büyük bir tehlike olmadığı sürece, kurtarma aracını piste göndermeden önce araçların tamamının pite gelmesini beklemek sorun olmamalı.”
“Durumun neden böyle olduğunun araştırılması gerekiyor, ama bence Gasly’e verilen ceza doğruydu.”
“Çünkü aracı belirli bir hızda sürmenizi gerektiren bir kural da mevcut, yine pisttekileri tehlikeye atabilirsiniz.” dedi.
Gasly, Alpine'e "pahalıya" patlamış
Rakipleri, Red Bull'un "küçük" ihlalini neden bu kadar ciddiye alıyor?
Son Haberler
Binotto: "Daha fazla güncelleme getirmeyeceğiz"
Ferrari de tıpkı Red Bull gibi sezonun kalan yarışlarına güncelleme getirmeme kararı aldı.
Mercedes, 2022'de son güncellemelerini Austin'e getirecek
Mercedes ekibi bu yılki son güncellemelerini Austin'de yapılacak ABD Grand Prix'sine getirecek.
Gasly: "Honda'nın ayrılığı hiçbir şeyi değiştirmedi"
Pierre Gasly, Honda spordan ayrılsa dahi pist üstü çalışmalarında değişen hiçbir şey olmadığını söylüyor.
Vandoorne ve Vergne, 2023 Formula E sezonunda DS Penske ile yarışacak
Techeetah ile yollarını ayıran ve Dragon Penske ile anlaşan DS, yeni Formula E sezonunda Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne ile yarışacak.