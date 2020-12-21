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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Formula 2 şampiyonluğu benim için çok önemliydi"

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Schumacher: "Formula 2 şampiyonluğu benim için çok önemliydi"
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, Editör

Mick Schumacher, Formula 1'e geçmeden önce aldığı Formula 2 şampiyonluğunun kendisi için çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Mick Schumacher, 2020 yılında Formula 2 şampiyonluğunu kazanmayı başardı ve bunu serideki ikinci yılında yaptı. Alman pilot, genellikle bir seride geçirdiği ikinci yılda iyi performans gösteriyor.

Schumacher, F3'teki ilk yılında ancak 12. olabilmişti ve ertesi yıl sekiz galibiyet alıp şampiyonluğa uzandı.

Geçen yıl F2'deki ilk yılında ancak 12. olabilen Schumacher, bu yıl iki galibiyet ile 10 podyum alıp buradaki ikinci yılında da şampiyon oldu.

Schumacher, son yılların en rekabetçi F2 sezonunda Callum Ilott, Robert Shwartzman, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin gibi isimleri geride bıraktı.

Schumacher, “Herkes için zor bir sezon oldu. Ayrıca salgın nedeniyle zar zor bir şampiyonamız oldu. Şampiyona yeniden başladığında rahatladık, ki bunun için minnettarım."

“Sezon, kısa zamanda pek çok yarışla birlikte çok aşırı geçti. Ama benim için önemi yoktu."

"Sonuçta hataları olabildiğince çabuk düzeltmeli ve iyi sonuçlar almak için çalışmaya devam etmelisiniz. Özellikle Bahreyn'deki son yarıştan önce uzun bir ara vardı ve çok tuhaftı."

"F2'de başarının anahtarı istikrardır. Sezon benim için zor başladı ama ilerleme kaydettik."

"Kazanmak zor olsa bile, düzenli olarak ilk beş için mücadele ettik. Bizi diğer takımlardan ayıran şey bu oldu."

"Kendimden çok şey bekliyordum. Formula 2'de boşuna yarışmadığımı kendime kanıtlamak istedim. Tabii ki sezon planladığımız gibi başlamadı. Doğru anlayışta değildik ve bu, çoğunlukla benimle alakalıydı. Ama sonra yavaş yavaş podyumlar almaya ve yarışları kazanmaya başladım."

Mick Schumacher, Haas VF-20

Mick Schumacher, Haas VF-20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mick Schumacher, Prema Racing, 2020 F2 champion in Parc Ferme

Mick Schumacher, Prema Racing, 2020 F2 champion in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Takımla ilişkim çok iyiydi ve bence bütün mesele buydu. Bu adamları iki yıldır tanıyorum ve tüm Prema takımı ile beş yıldır çalışıyorum. Birbirimize güveniyoruz ki bu çok önemli. Zor zamanlar olabilir, ancak birlikte kaldık. Çalışma, savaşma ve telafi etme konusunda birbirimizi motive ettik."

"Bence şampiyonluk çok önemliydi. Formula 1'e geçmeden önce geçmişinizde bir şampiyonluk görünmesi her zaman harikadır. Formula 3'te çoktan şampiyon oldum, şimdi en iyi şampiyonalardan biri olan Formula 2'de de bir şampiyonluğa sahibim."

"Hep güçlü rakiplerim vardı: Formula 3'te Dan Ticktum ve bu yıl Ferrari Sürücü Akademisi'nden çok iyi tanıdığım Callum Ilott vardı. Bu, büyük bir meydan okumaydı. Bence rakipler ne kadar güçlüyse, sürücü olarak o kadar gelişiyorsunuz. Formula 1'de de aynı olacağını düşünüyorum."

Schumacher, Haas ile katıldığı Abu Dhabi F1 testini de değerlendirdi.

"Genç Sürücü testinde bana yardımcı oldu. Testin gidişatından her iki tarafın da çok memnun olduğunu düşünüyorum. Formula 1 aracını nasıl kullanmam gerektiği ve uzun sürüşlerde hissin nasıl bir şey olduğu hakkında çok şey öğrendim."

"Çok eğlenceli olduğunu söylemeliyim. İnanılmaz derecede motive oldum ve o kadar eğlenceliydi ki, yapabilseydim, günlerce, hatta hafta sonuna kadar devam ederdim. Bu araçlar çok hızlı ve Formula 2'den tamamen farklı. İlk yarışı sabırsızla bekliyorum ve araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

F1 ile F2 arasındaki fark sorulduğunda Mick, "F1 ve F2 arasında büyük bir değişim var. Uzun sürüşler çok hızlı ve çok keyifli. Aynı zamanda iyi hissettiriyor çünkü zorlamaya devam edebiliyorsunuz. F2'de olmayan şey bu." yanıtını verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Editör Kemal Şengül

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