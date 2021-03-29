Schumacher, Formula 1'deki ilk yarışını tamamladığı için mutlu

Mick Schumacher, bu yıl Formula 1'de yarışan üç çaylaktan biriydi ve Bahreyn GP'ye kadar testlerde veya resmî seanslarda hiçbir olaya karışmamıştı.

Ancak yarışta, güvenlik aracı sonrası spin atan Schumacher, vakit kaybetti ve zaten yavaş olan Haas'la yarışı son sırada tamamladı.

Haas'ın aracını sürmek hafta sonu boyunca çok zordu ve Nikita Mazepin dörtten fazla spin atarken, yarışa henüz üçüncü virajda veda etti.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Schumacher, yarışı tamamladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Schumacher, "Koşullar gerçekten mükemmel değildi. Çok fazla rüzgar vardı ve bu yüzden aracı pistte tutmak gerçekten zordu."

"Sonrasında beni diğer sürücülerden biraz geriye düşüren bir de spin attım. Soğuk lastiklerle gaza çok erken bastım ve aracın arkasını hemen kaybettim. Ancak yarışı tamamladığım için mutluyum."

"Özellikle tüm bu mavi bayraklar nedeniyle lastikleri doğru sıcaklıkta tutmak ve sıcaklıkları düştüğünde lastikleri yeniden ısıtmak gerçekten çok zordu."

"Yarışın başlangıcı benim için mükemmel değildi ve başlangıçta çok fazla patinaj yaptım. İlk virajda herkes bir araya geldiğinde, oraya geri döndüm ve ikinci virajda takım arkadaşımı geçtim."

"Her şeye rağmen yarışı bitirdim ve bence çok olumluydu. Çok şey öğrendim ve çok eğlendim. Önümüzdeki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Schumacher, tek mutsuzluğunun attığı spin olduğunu da ekliyor.

“Yarış yeniden başladıktan spin atmama neden olan hata nedeniyle %90 mutlu, 10 mutsuzum diyebilirim. Neyse ki aracımız hasar görmedi, bu sayede yola devam edebildim ve önemli deneyimler kazandım."

"Orta grupta kalamamak üzücü ama mavi bayraklara uyum sağladım, sonra Nicholas Latifi'yi yakalayıp DRS ile onu zorladım. Çok fazla şey öğrendiğimi hissediyorum ve bu deneyimi bir sonraki yarışta kullanmayı umut ediyorum. "