Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Vettel: "Beni duygusal bir hafta sonu bekliyor" Sonraki / Alonso: "Alpine hep kalbimde olacak"
Formula 1 Haberler

Schumacher: "Formula 1'de yer almayı hak ettiğime eminim"

Mick Schumacher, Haas koltuğunu kaybetmesine rağmen Formula 1 hayalinden vazgeçmiyor.

Ekleyen:
, Editör
Schumacher: "Formula 1'de yer almayı hak ettiğime eminim"
Haberi dinle

2020 Formula 2 şampiyonu Mick Schumacher, Formula 1'deki ilk yarışına 2021 yılında Haas ile çıktı ve o yıl, Amerikalı ekibin 2022'ye odaklanması nedeniyle boşa gitti.

2022 sezonu, Haas'ın daha iyi bir araç üretmesiyle Mick için daha iyi olacak gibi görünüyordu ancak ilk yarıda yaptığı hatalar ve Kevin Magnussen'in gerisinde kalmasıyla gözden epey düştü.

Sonunda koltuğunu, 35 yaşındaki Nico Hulkenberg'e kaybetti ve bundan ötürü büyük ihtimalle koltuksuz kalacak.

Mercedes ve diğer takımlardan yedek pilotluk teklifi aldığı düşünülen Mick, eğer Logan Sargeant süper lisans alamazsa Williams'a geçebilir ancak bu ihtimal düşük görünüyor.

Bugün ayrılık haberinin ardından bir paylaşım yapan Mick, F1 hayalinden vazgeçmediği konusunda netti.

Mick, "Abu Dhabi GP, Haas ile son yarışım olacak."

"Sözleşmem yenilenmediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı gizlemek istemiyorum. Yine de bana bu fırsatı verdikleri için hem Haas F1 Takımına hem de Ferrari'ye teşekkür etmek istiyorum."

"Geride kalan tüm bu yıllar kendimi geliştirmeme çok yardımcı oldu. İşler ters gittiğinde bu sporu ne kadar çok sevdiğimi anladım."

"Zaman zaman inişli çıkışlı bir macera oldu ama kendimi hep geliştirdim, çok şey öğrendim ve Formula 1'de yer almayı hak ettiğime eminim."

"Bu sayfayı henüz çevirmedim. Zorluklar beni daha da güçlendiriyor."

"Formula 1 tutkum hâlâ devam ediyor; Tekrar gridde yer almak için çok çalışacağım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Beni duygusal bir hafta sonu bekliyor"
Önceki haber

Vettel: "Beni duygusal bir hafta sonu bekliyor"
Sonraki haber

Alonso: "Alpine hep kalbimde olacak"

Alonso: "Alpine hep kalbimde olacak"
Daha fazlası
Ezel Tan
Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor
Formula 1

Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor

Hamilton: "Abu Dhabi diğer takımlara daha iyi uyacak" Abu Dhabi GP
Formula 1

Hamilton: "Abu Dhabi diğer takımlara daha iyi uyacak"

Vettel'i öven Verstappen: "2021 Silverstone kazasının ardından beni bekliyordu" Abu Dhabi GP
Formula 1

Vettel'i öven Verstappen: "2021 Silverstone kazasının ardından beni bekliyordu"

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Steiner: "Pole pozisyonu bile Schumacher'in koltuğunu korumasını sağlamazdı" Abu Dhabi GP
Formula 1

Steiner: "Pole pozisyonu bile Schumacher'in koltuğunu korumasını sağlamazdı"

Ralf Schumacher: "Steiner'ın Mick'le kişisel bir sorunu olmalı" São Paulo GP
Formula 1

Ralf Schumacher: "Steiner'ın Mick'le kişisel bir sorunu olmalı"

Mercedes, eğer F1 koltuğunu kaybederse Schumacher'i yedek pilot yapmaya açık
Formula 1

Mercedes, eğer F1 koltuğunu kaybederse Schumacher'i yedek pilot yapmaya açık

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Steiner, 'yönetim tarzına' yönelik eleştirileri görmezden geldi São Paulo GP
Formula 1

Steiner, 'yönetim tarzına' yönelik eleştirileri görmezden geldi

Marko'ya göre Haas, Hulkenberg'i seçecek
Formula 1

Marko'ya göre Haas, Hulkenberg'i seçecek

Haas ile görüşmeleri doğrulayan Hulkenberg: "İyimserim"
Formula 1

Haas ile görüşmeleri doğrulayan Hulkenberg: "İyimserim"

Son Haberler

Schumacher: "Bana inanmayanlara, yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bana inanmayanlara, yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum"

Mick Schumacher, sezon sonunda Haas'tan ayrılacağı açıklanması üzerine; kendisine inanmayan herkese 'yanıldıklarını kanıtlamak' istediğini söyledi.

Hulkenberg, bir daha F1'e dönemeyeceğini düşünmüş
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, bir daha F1'e dönemeyeceğini düşünmüş

Jolyon Palmer, Haas'ın ile anlaşmalarından önce; 2023'te F1'e geri dönecek olan Nico Hulkenberg ile yaptığı konuşmalardan bahsetti.

Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor
Formula 1 Formula 1

Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor

Sebastian Vettel, bu hafta sonu son kez F1 aracının direksiyonuna geçtiği vakit, farklı hisler yaşayacağının farkında.

Sainz, sıralamalarda bayraklara yol açan pilotların cezalandırılmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, sıralamalarda bayraklara yol açan pilotların cezalandırılmasını istiyor

Sergio Perez'in Monako'daki sıralama kazasından etkilenen ve kaza yapan Carlos Sainz, bu konuda yorum yapmamakla birlikte bayraklara yol açan isimlerin cezalandırılması gerektiğini söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.