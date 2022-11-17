Schumacher: "Formula 1'de yer almayı hak ettiğime eminim"

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2020 Formula 2 şampiyonu Mick Schumacher, Formula 1'deki ilk yarışına 2021 yılında Haas ile çıktı ve o yıl, Amerikalı ekibin 2022'ye odaklanması nedeniyle boşa gitti.

2022 sezonu, Haas'ın daha iyi bir araç üretmesiyle Mick için daha iyi olacak gibi görünüyordu ancak ilk yarıda yaptığı hatalar ve Kevin Magnussen'in gerisinde kalmasıyla gözden epey düştü.

Sonunda koltuğunu, 35 yaşındaki Nico Hulkenberg'e kaybetti ve bundan ötürü büyük ihtimalle koltuksuz kalacak.

Mercedes ve diğer takımlardan yedek pilotluk teklifi aldığı düşünülen Mick, eğer Logan Sargeant süper lisans alamazsa Williams'a geçebilir ancak bu ihtimal düşük görünüyor.

Bugün ayrılık haberinin ardından bir paylaşım yapan Mick, F1 hayalinden vazgeçmediği konusunda netti.

Mick, "Abu Dhabi GP, Haas ile son yarışım olacak."

"Sözleşmem yenilenmediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı gizlemek istemiyorum. Yine de bana bu fırsatı verdikleri için hem Haas F1 Takımına hem de Ferrari'ye teşekkür etmek istiyorum."

"Geride kalan tüm bu yıllar kendimi geliştirmeme çok yardımcı oldu. İşler ters gittiğinde bu sporu ne kadar çok sevdiğimi anladım."

"Zaman zaman inişli çıkışlı bir macera oldu ama kendimi hep geliştirdim, çok şey öğrendim ve Formula 1'de yer almayı hak ettiğime eminim."

"Bu sayfayı henüz çevirmedim. Zorluklar beni daha da güçlendiriyor."

"Formula 1 tutkum hâlâ devam ediyor; Tekrar gridde yer almak için çok çalışacağım." dedi.