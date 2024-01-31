Schumacher: "Formula 1'de bir şansı daha hak ediyorum"

2021 ve 2022'de Haas ile F1'de mücadele eden Schumacher, 2022 sezonunun bitmesiyle birlikte hem Haas koltuğunu kaybetti, hem de Ferrari Sürücü Akademisi'nden çıkarıldı.

Sonrasında Mercedes'in yedek pilotu olan Schumacher, 2024 sezonu için Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine ile yarışacak.

Sport Bild'e konuşan Schumacher, WEC'de göstereceği performanslarla Formula 1'e dönüş yolunda elini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Schumacher, "İyi performanslarla kendimi yeniden Formula 1'de bir kokpit için önermek istiyorum."

"Sürücü pazarının halihazırda oldukça aktif olması ve bunun önümüzdeki aylarda artmaya devam edecek olması işime yarayabilir. Çok şey olacak."

"Sadece takımların kokpitlerinde değişiklikler olmayacak, aynı zamanda muhtemelen bir ya da iki sürücü kariyerlerine son verecek." dedi.

Schumacher bu konuda haklı olsa da bazı önemli koltuklarda uzun vadeli anlaşmalar bulunuyor. Mercedes'te en erken 2026'ya kadar, McLaren ise 2027'ye kadar başka bir koltuk olmayacak. Son üç sezonun Dünya Şampiyonu Max Verstappen bir süre önce Red Bull ile 2028 sonuna kadar sözleşme imzaladı. Benzer durum Ferrari için de geçerli.

Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team Mick Schumacher, Mercedes

Buna rağmen Schumacher, kendisi için bir fırsat olabileceğini umuyor. Schumacher, "Şu anda genç serilerde yetenekli çok sürücü yok. Ancak hiçbir şey bedavaya olmuyor. İyi iş çıkarması gereken kişi benim." dedi.

2025'in Formula 1'e dönme yolunda son şansı olup olmayacağı sorulduğunda Schumacher, "Şu ana kadar bunu düşünmedim. Elbette geleceğin kaba taslak neye benzeyebileceğini düşünürsünüz ama bunun size bir faydası olmaz."

"Önümüzdeki haftalarda ve aylarda ne olacağını bile bilmiyorum. Ve her şey buna bağlı olacak ama bir yıl sonra aynı yerde konuşursak, muhtemelen her şey oldukça farklı bir şekilde sonuçlanmış olacak" şeklinde cevap verdi.

Formula 1'de ikinci şansı hak edip etmediği sorulduğunda ise Schumacher, "Her şeye çok açık olmaya devam ediyorum. Evet, hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü bunu yapabilecek yeteneklere sahip olduğumu biliyorum. Yeterince iyiyim."

"Bunu Formula 4, Formula 3 ve Formula 2'de gösterdim. Yarışlar ve şampiyonluklar kazandığımı unutmak kolay. İşte o zaman sürüş kadar baskıyla da başa çıkabileceğimi kanıtladım. Formula 1 de bundan farklı değil." dedi.