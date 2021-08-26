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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Schumacher: "Ferrari'deki herkes kaydettiğim ilerlemeden memnun"

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Haas pilotu ve Ferrari sürücü akademisinin bir üyesi olan Mick Schumacher, İtalyan ekibin geri bildirimlerine göre gösterdiği gelişmeden memnun olduklarını söyledi.

Schumacher: "Ferrari'deki herkes kaydettiğim ilerlemeden memnun"

Çaylak pilot, bu sezon Haas’ta aracından ötürü gridin gerilerinde yarışsa da şimdiye kadar takım arkadaşı Nikita Mazepin’i hem sıralama turlarında hem de yarışlarda çoğunlukla yendi ve büyük övgü topladı. Ayrıca yaz arasından önceki Macaristan Grand Prix’sinde 12. olarak serideki en iyi sonucunu elde etti.

Belçika Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Schumacher, sezonun ilk yarısının ardından araçta artık rahat hissettiğini ve doğru yolda ilerlediğini ifade etti.

“Evet, araçta rahat hissediyorum, aracı anladığımı ve kendi istediğim yolu bulduğumu düşünüyorum. Fakat kesinlikle, yeni şeyler öğrendiğim zamanlar da oluyor. Bu benim için sürpriz oluyor ve elbette, bunu kariyerimin geri kalanında uyguluyorum. Bu yüzden, iyi bir yolda gittiğimi hissediyorum.”

Sezonun ikinci yarısı için hedefleri ne olduğu sorulduğunda Schumacher, şöyle konuştu: “Kesinlikle hedeflerim puan kazanmayı başarmak, Budapeşte’de 12. olarak tabii ki de buna yaklaştık. Demek istediğim bunu yapabilmek için çılgınca bir yarış olması gerekiyor ama buradaki gibi yağmurun beklendiği pistlerde, işler bizim için daha iyiye gidebilir. Yani hedefim olmasını istiyorum ki yılın başından beri puan kazanmak puan kesinlikle en büyük hedefim.”

Schumacher, Ferrari ile olan bağlantılarında ötürü kırmızı takım tarafından da yakından takip ediliyor ve şu ana kadar gösterdiği gelişimin onları memnun ettiğini söyledi.

“Aldığım geri bildirimlere göre, kaydettiğim işlerin gidişatından memnunlar ve ben de kaydettiğim ilerlemeden memnunum. Bu yüzden, her şey iyi gözüküyor. Ancak her zaman saf hız ve diğer şeyleri kıyaslamak zordur ama benim için gelişme tarafı kesinlikle iyi gidiyor.”

Ayrıca bu hafta sonu Schumacher, babası Michael’in Spa’da katıldığı ilk Formula 1 yarışının 30. yıldönümünde aynı pistte yarışacak ve bunun, kendisi için oldukça özel olduğunu ifade etti.

“Elbette, bu [çok özel]. Fakat sadece babamın tarihi için değil, aynı zamanda burada geçmişte iyi yarışlar çıkardım. İlk pole pozisyonumu burada kazandım, F3’te 2018 yılında ilk zaferimi burada kazandım ve bunun, ardından üst üste zafer kazandım. Bu yüzden kesinlikle oldukça keyif aldığım bir pist ve buraya gelmeyi seviyorum. Evime de çok yakın. Birçok hayran ve beni yıllarca destekleyen insanlar da geliyor. Bu yüzden, harika bir yer.”

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