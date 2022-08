Schumacher: “Ferrari’de neler yapabileceğimi göstermekten mutluluk duyarım”

Schumacher, gelecekte kendisine ihtiyaç duyulması halinde Ferrari’de yer almaya ve ‘neler yapabileceğini göstermeye’ hazır olduğunu açıkladı.

Ferrari’nin de desteğiyle Haas’ta ikinci sezonunu geçiren ve tecrübelenen Alman sürücü, bu sezon performansını yükseltti ve puan almayı başardı.

Kış aylarında Ferrari’de ek görevler üstlenen Schumacher, takımın ana sürücüleri Charles Leclerc ya da Carlos Sainz’ın yarışamaması durumunda onların yerine çağrılabilir durumda.

Fırsat olması durumunda kendisini hazır hissedip hissetmediği sorulduğunda Schumacher, “Evet, evet.”

“Yani, araçlarımız aynı değil ama benzer. 2019’dan bu yana Ferrari ile büyüdüm ve tüm prosedürleri anladığımı düşünüyorum.”

“Takıma katılıp onlara neler yapabileceğimi göstermekten büyük mutluluk duyarım.” ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki sürücü, son yarışlarda performansını arttırdı ve Max Verstappen, Lewis Hamilton gibi sürücülerle kıyasıya mücadelelere de girdi.

Schumacher bu konuda, “F1’de her zaman baskı vardır, değil mi? Hep, son yarışınız kadar iyisinizdir. Bu yüzden şu anda mutluyum. Ancak ayrıca, rehavete kapılmamamız gerektiğini de biliyorum.”

“Sürekli olarak biraz daha performans bulmaya çalışıyoruz ve hem ayarlarda hem de operasyonel anlamda aracımızı daha hızlı hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

“Odağımız hâlâ gelişmek, daha iyi olmak ve daha iyi pozisyonlar elde etmek için çalışmak.” dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team, the Haas team celebrate after the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images