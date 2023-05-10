Schumacher: "Ferrari, pilotlarının gösterdiğinden daha iyi"

Ferrari bu yıl şimdiye kadarki beş yarışta sadece bir podyum alabilirken, diğer yarışlarda çok istikrarsız bir performans sergiledi.

Hem Sainz hem de Leclerc, yeni araca pek alışamamış duruyorlar ve bu da istikrarsız görüntüye katkıda bulunuyor.

Bakü'de Sainz, kariyerinin en zor hafta sonlarından birisini geçirdiğini söylerken, Leclerc de Miami hafta sonunda iki bariz hata yaptı.

İtalyan ekibi yorumlayan Ralf Schuamcher, "Ferrari bir kez daha beklentilerin altında bir performans sergiledi."

"Genel olarak bakarsam, Fred Vasseur'ün başa geçmesinden sonra, takım bende iyi bir izlenim bırakıyor. Maranello'da çeşitli değişiklikler var ama bence takımın ana sorunu artık pilotlarla alakalı."

"Charles Leclerc ve Carlos Sainz yeterince istikrarlı bir performans göstermiyorlar. Örneğin, Leclerc, mühendislerinin tavsiyelerini dinlemediğini ve bunun sonucunda da yanlış araç ayarı yaptığını kabul etti."

"Yaptığı çeşitli hatalar, ya hâlâ profesyonel olgunluktan uzak olduğunu ya da Ferrari için şampiyonluğu kazanacak kadar iyi olmadığını gösteriyor. En azından bıraktığı izlenim bu."

"Sainz, Bakü'de takım arkadaşının 0.8 saniye gerisindeydi, Miami'de ise onun seviyesindeydi. Yarış sırasında bariz hatası vardı. Frenlemede lastik kilitledi, pite dalgı ve ardından pit yolunda hız limitini aştığı için ceza aldı."

"Açık konuşacağım, Ferrari takımının şu anda sürücülerinden daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum." dedi.