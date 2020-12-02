Schumacher: "Gerekli olması halinde Abu Dhabi'de yarışmaya hazırım"

Schumacher bugün Haas'ın yeni sezon pilotlarından birisi olarak açıklandı. Bu kapsamda Schumacher, Abu Dhabi'deki yarış hafta sonunda 1. antrenman seansına çıkacak.

Bu hafta sonu Bahreyn'de gerçekleştirilecek Sakhir GP'de Romain Grosjean'ın yerine Pietro Fittipaldi'nin yarışacağı açıklandı. Ancak Grosjean'ın Abu Dhabi'de yarışıp yarışmayacağı henüz bilinmiyor.

Grosjean, Pazar günkü korkunç kazasının ardından bugün hastaneden taburcu edildi.

Grosjean'ın Abu Dhabi'de yarışıp yarışmayacağına gelecek hafta karar verilecek. Schumacher, ihtiyaç olması halinde Abu Dhabi'de yarışmaya hazır olduğunu söyledi.

Grosjean, "Bu işi yapmak için hazır olduğunuzun düşünülmesi harika. Öyle olduğumu hissediyorum. Açıkçası bu durumda üç antrenman seansına çıkarsınız ve öğrenmek için daha fazla zamanınız olur."

"Açıkçası bu bir mücadele olur ancak kesinlikle bu şekilde aracı daha iyi öğrenebilirim ve gelecek sene için daha iyi hazırlanmış olurum." dedi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Schumacher'in yarışması yönünde henüz bir görüşme olmadığını söyledi.

Steiner, "Bunu konuşmadık. Daha önce dediğim gibi öncelikle Pazartesi günü Romain'in ne durumda olduğunu görmek istiyoruz."

"Onunla bu konuda anlaşmaya vardık. Kenarda sürüş yapabilecek yeteri kadar pilotumuz var. Bu yüzden endişeli değilim. Romain'in süremeyeceği konusunda % 100 emin olduğumuz zaman karar vereceğiz."

"Haas ile dönemini yarışarak bitirebilirse, bunu yapmasını isterim. Amacımız bu ve onunla bu şekilde konuştuk."

"Ona yarışmak isterse bu şekilde kariyerini tamamlaması konusunda tam destek verdiğimizi söyledim. O da bunun üzerine 'Yapabilirse, aynısını istediğini' söyledi."

"Onun kesin olarak süremeyeceğini bilmeden önce bir karar vermeyeceğiz." dedi.

Steiner ayrıca Schumacher'in antrenman seanslarından ziyade kış testlerinde daha fazla şey öğreneceğini söyledi.

Steiner, "Gelecek sezon için sadece üç test günü olacak. Testlerde sürüş yapmak, antrenmanlardan daha önemli olacak. Herkes bu konudaki düşüncemi biliyor. Antrenmanlara katılmak güzel ancak orada çok fazla şey öğrenemiyorsunuz. Antrenmanlarda daha çok yarış hafta sonunda baskıyı nasıl idare edebileceğinizi öğreniyorsunuz. Teknik açıdan öğrenebileceğiniz çok şey yok."

"Tabii ki genç pilotlar için Abu Dhabi'den sonraki test seansı iyi olacak. Araçla bir gün geçirmek herkes için iyidir."

"Ancak en önemlisi, gelecek sezon öncesinde sorunsuz bir test seansı geçirmemiz ve üç gün içerisinde sorunla karşılaşmamamız olacak çünkü iki pilot için yarı yarıya bölünecek üç gün, çok fazla değil." dedi.

Abu Dhabi'de takımın neden diğer pilotu Nikita Mazepin'e değil de Schumacher'e hak verileceğinin sorulması üzerine Steiner, "Durum bu şekilde gelişti, bazen bazı şeyler olması gerektiği gibi olur. Arkasında gerçekten bir analiz ya da çalışma yok." dedi.