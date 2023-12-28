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Schumacher, "fazla nazik" olduğuna katılmıyor

Mick Schumacher, fazla nazik olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını ve gerektiği takdirde "davranışlarını değiştirdiğini" söylüyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

Haas takımından ayrıldığından beri Mick Schumacher çoğunlukla kamuoyundan uzak kalmayı tercih etti.

Mercedes'in yedek pilotu, sessiz sedasız yedek pilotluk görevini üstlendiği 2023 yılında, çoğunukla simülatör görevlerine odaklandı ve hafta sonlarında hem Lewis Hamilton hem de George Russell'ın doğru ayarları bulabilmesi için mühendislerle çalıştı.

Her iki Mercedes pilotu da, ortaya koyduğu çabadan ötürü Mick'i sık sık övdüler hatta takım yönetiminin görüşü de benzerdi.

Fakat taraftarlardan ve yarış uzmanlarından gelen eleştiriler de var. Çoğu kişi Mick'in Formula 1 için "fazla nazik" olduğunu düşünüyor.

Spiegel muhabiri Marc Hujer'e verdiği röportajda Mick, bu konuya değindi.

Alman pilot, "Kime karşı ne kadar nazik olacağım konusunda kontrol sahibiyim."

"Eğer birisi bana -kendisine karşı- nazik olmam için bir neden verirse, ben de o zaman nazik olmam."

"Ancak uygun olmadığı durumlarda da bir serseri gibi davranmam."

"Tabii ki yarış pistinde çok farklı biriyim. Orada genellikle çok agresif tepki veririm." dedi.

Ancak Schumacher dikkat çekmek istemediğini söylüyor.

"Sanırım pek çok insan beni görüyor ve ben olup olmadığımdan emin olamıyor. Sonunda kendi kendilerine, o olmadığımı söylüyorlar ve yollarına devam ediyorlar."

"Ben de insanlar bana baktığında genellikle başka tarafa bakıyorum."

"Çoğu bana 'Ben seni daha uzun sanıyordum' diyor. Neredeyse her zaman bu cümleyi duyuyorum."

Mick Schumacher, Mercedes F1

Fotoğraf: Pirelli

Mick Schumacher, Mercedes F1

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