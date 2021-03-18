Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"

Schumacher, öncelikle testler sonrasında Red Bull ve Mercedes arasındaki dengelerde yaşanan değişimden bahsetti: "İşler biraz değişti. Max Verstappen'in geçen yılki Mercedes'in kokpitinde oturduğu hissine kapılıyorsunuz. Araba, döndüğü her yere, düzeltmesine gerek kalmadan direkt gidiyor. Red Bull'un şu anda biraz ileride olduğu hissine kapılıyorum."

"Mercedes bence kesinlikle aerodinamik bir sorunla mücadele ediyor, fakat bunu bulmalarıyla tanınıyorlar. Bence, ön aksta aşırı derecede sert gitmeyi tercih etmelerinin sebebi de bu. Önde yere basma gücü olması elbette, verimlilik için en iyi şey, bundan vazgeçmek istemezsiniz."

"Ancak arkada, araç henüz istedikleri şekilde çalışmıyor gibi görünüyor. Sık sık düzeltmeleri gerektiğini görebilirsiniz, orta ve hızlı virajlarda, girişte ve çıkışlarda kayıyorlar."

"Bunu düzeltmeleri için iyi bir dilekte bulunmaktan başka şansımız yok. Sorun, bargeboard ve aracın arkası arasında, bir yerde yatıyor. Eminim tüm problemlerin ana kaynağı oradadır."

"Mercedes’in yakıtı azaltmadığı konusunda eminim fakat pistten taşmalarına ve Lewis’in yaşadığı sorunlara baktığınızda aracın alışkın olduğumuz ve beklediğimiz şekilde davranmadığını görebilirsiniz."

"Sorunun ne olduğunu anlamak adına aerodinamik sıvıdan da kullandılar. Bu tür şeyler olabilir ama elbette olmaması tercih edilir. Sezonun başlamasına bu kadar yakınken bunların olması çok korkunç."

"Eğer bunu çözemezlerse sezonun başlangıcını kaybedecekler, en azından alışmış olduğumuz performansı yakalayamayacaklar. Mercedes’in Bahreyn’de kolay bir zaman geçirmeyeceğini söyleyebilirim sanırım."

"Eğer bu bir konsept sorusuysa, sorulması gereken soru şu: bu nerede başlıyor? Belki yeni lastiklerin tasarımındandır, ki bunun Mercedes’e faydası olmayacaktır. Her halükarda sorunun çok kompleks olduğunu biliyoruz."

"Lewis Hamilton konusunda ise, birkaç yıl önce Avustralya’da sırf aracının altı 2-3 küçük yerinden hasar aldığı için, Valtteri Bottas’a 30 saniyeden fazla zaman kaybettiğini hatırlıyorum."

"Benim favorim kesinlikle Rd Bull ve Max Verstappen, bu büyük bir övgü. Geçen sene sorunlar yaşadılar fakat sonunda üstesinden gelmeyi başardılar."

"Araç kesinlikle sürülebilir görünüyor, aynı zamanda Sergio Perez’in de henüz baştan araçta rahat olduğunu görebilirsiniz. Bu iyiye işaret. Ek olarak motor konusunda da stabil bir durum yakalamış oldular. Honda daha çok gelişme gösterdi, elbette bu da kötü bir şey değil."

Schumacher sonrasında diğer takımlar arasından kendisini en çok etkileyenlere değindi: "Benim için diğer bir sürpriz de McLaren oldu. Henüz onların da her şeylerini gösterdiğini sanmıyorum, Andreas Seidl’ın ağzı kulaklarına varıyor."

"Yeni difüzör özel bir şey olabilir, ekstra avantaj sağlayacak bir parça olabilir. Daniel Ricciardo’nun da orada henüz her şeyi gösterdiğini sanmıyorum."

"Alonso da uzun sürüşlerde inanılmaz güçlü görünüyordu. Yumuşak lastiklerle tek tur attığında pek iyi bir performansı göremedik, fakat aracın uzun sürüşlerde çok iyi çalıştığını söyleyebilirim."

Schumacher son olarak, test süresince sürekli sorun yaşadığı için griddeki en az tur atabilen pilot olan Sebastian Vettel'e değindi.

Alman pilot, "Sebastian için neredeyse biraz üzülüyorum. Oraya gittiğinde, her şey iyimserlikle doluydu. Geçen yıldan Sebastian Vettel'in, takım söz konusu olduğunda çok hassas olduğunu, aynı zamanda araca güvenmesi gerektiğini de biliyoruz. Peki şimdi ne olacak?"

"Direksiyon gibi tüm yeni sistemleri pek test edemedi. Çok fazla ayarlama yapmanız gerekiyor ve başlangıçta bu kendiliğinden olmuyor."

"Bir yarışçının mevcut koşullara kendisini tam anlamıyla ayarlamış olması; ek kapasitelere sahip olması ve kurulum için başka neye ihtiyacım olduğunu, rüzgarın nereden geldiğini, aracı nerede zorlayıp nerede zorlayamayacağını anlaması için çok, çok önemlidir."

"Zavallı Sebastian artık tamamen yeni bir araçta. Daha önce direksiyonun farklı hissettiğini ve o kadar da mutlu olmadığını söyledi. Ve sonra buna uyum sağlama fırsatından da mahrum kalıyor. Kesinlikle zor bir hafta sonu olacak."

"Ne kadar sürer? Birkaç yarış mı? Umarım öyle olmaz. Elbette çok tecrübeli. Yine de bu durum ondan bir şeyler eksiltmiş olacak. Takım arkadaşı Lance Stroll birkaç yıldır o takımdaydı ve her şeyin nasıl işlediğini biliyor. Bunun Sebastian'a yardımı olmayacak."

"Sıralamada daha yavaş olacağını sanmıyorum. Ama eğer öyleyse, şaşkınlığa uğramasına gerek yok. Testlerden sonra, eğer durum buysa, ona açıklamaları gerekecek." diyerek sözlerini tamamladı.