Schumacher, F1'e çabucak adapte olmak istiyor

Alt kategorilerdeki başarılı performansının ardından yeni sezonda Haas'la Formula 1'e adım atacak olan Mick Schumacher, takımla ilk testini geçen yılın sonunda yapmıştı.

Formula 1'de çok çalışması ve çok şey öğrenmesi gerektiğini bilen Schumacher, sistematik şekilde hazırlandığını ve doğru kararlar almasının önemli olduğunu söyledi.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, diğer kategorilere kıyasla Formula 1'de en sıra dışı şeyin ne olduğu sorusuna, “Bence F1'in tamamen farklı bir yarış serisi."

"Bundan ötürü yarışlar için farklı bir yaklaşım benimsemelisiniz. Takımla farklı şekilde iletişim kurmalısınız, ancak bunların hepsi çok ilginç görevler."

"Kendimi tüm bunları çözmeye başlamak için hazır hissediyorum. Pek çok şey yeni olacak, pek çok şeye alışmam gerekecek ve adaptasyon sürecine geldiğimde, tüm bunları ne kadar çabuk öğrenebileceğimi göreceğim. Ancak bana öyle geliyor ki genellikle yeni şeyleri hızlı şekilde öğrenmeyi başarıyorum."

"Formula 1 araçları çok hızlı ve yol tutuşları mükemmel. Her zaman gerçekten deneyimlemek istediğim bir şeydi. Abu Dabi'deki testlerde zaten ilk fikirlerim oluştu ve bu kadar yüksek hızlı araçların kullanmanın büyük bir keyif olduğunu hissettim."

"Uzun süredir sürüş yapmıyorum, ancak sezon öncesi testlerinde takımla birlikte çalışabildiğim için mutluyum. "Ekibe doğru geri bildirimi verebilmem için araca mümkün olan en kısa sürede alışmak önemli olacak, böylece birlikte büyüyebilir ve daha hızlı olabiliriz." yanıtını verdi.