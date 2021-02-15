Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
293 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
300 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Schumacher, F1'e çabucak adapte olmak istiyor

paylaşım
yorumlar
Schumacher, F1'e çabucak adapte olmak istiyor
Ekleyen:
, Editör

Mick Schumacher, Formula 1'de öğrenmesi gereken çok fazla şey olduğunu kabul ediyor ve adaptasyon süresini mümkün olduğunda kısa tutmak istiyor.

Alt kategorilerdeki başarılı performansının ardından yeni sezonda Haas'la Formula 1'e adım atacak olan Mick Schumacher, takımla ilk testini geçen yılın sonunda yapmıştı.

Formula 1'de çok çalışması ve çok şey öğrenmesi gerektiğini bilen Schumacher, sistematik şekilde hazırlandığını ve doğru kararlar almasının önemli olduğunu söyledi.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, diğer kategorilere kıyasla Formula 1'de en sıra dışı şeyin ne olduğu sorusuna, “Bence F1'in tamamen farklı bir yarış serisi."

"Bundan ötürü yarışlar için farklı bir yaklaşım benimsemelisiniz. Takımla farklı şekilde iletişim kurmalısınız, ancak bunların hepsi çok ilginç görevler."

"Kendimi tüm bunları çözmeye başlamak için hazır hissediyorum. Pek çok şey yeni olacak, pek çok şeye alışmam gerekecek ve adaptasyon sürecine geldiğimde, tüm bunları ne kadar çabuk öğrenebileceğimi göreceğim. Ancak bana öyle geliyor ki genellikle yeni şeyleri hızlı şekilde öğrenmeyi başarıyorum."

"Formula 1 araçları çok hızlı ve yol tutuşları mükemmel. Her zaman gerçekten deneyimlemek istediğim bir şeydi. Abu Dabi'deki testlerde zaten ilk fikirlerim oluştu ve bu kadar yüksek hızlı araçların kullanmanın büyük bir keyif olduğunu hissettim."

"Uzun süredir sürüş yapmıyorum, ancak sezon öncesi testlerinde takımla birlikte çalışabildiğim için mutluyum. "Ekibe doğru geri bildirimi verebilmem için araca mümkün olan en kısa sürede alışmak önemli olacak, böylece birlikte büyüyebilir ve daha hızlı olabiliriz." yanıtını verdi.

 

Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"

Önceki haber

Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"

Sonraki haber

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

16s
2
Formula 1

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

18s
3
Formula 1

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

28 dk
4
Formula 1

Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?

14s
5
Formula 1

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor

11s
Son Haberler
Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
F1

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

28dk
Schumacher, F1'e çabucak adapte olmak istiyor
F1

Schumacher, F1'e çabucak adapte olmak istiyor

45dk
Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"
F1

Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"

11s
Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor
F1

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor

11s
Ocon: "Tümsek eklemek, 'sıkıcı' geçen Abu Dhabi GP'ye çözüm olurdu"
F1

Ocon: "Tümsek eklemek, 'sıkıcı' geçen Abu Dhabi GP'ye çözüm olurdu"

12s
Son Videolar
Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı 01:01
Formula 1
19s

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021 04:17
Formula 1
12 Şub 2021

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor
Formula 1 / Son dakika

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş

Çok Okunanlar Bugün

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Formula 1 Formula 1 / En iyiler listesi

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor

Symonds: "Alonso, 2022 kurallarındaki ilk 'sırları' bulacak olan isim olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Symonds: "Alonso, 2022 kurallarındaki ilk 'sırları' bulacak olan isim olacak"

Ocon: "Tümsek eklemek, 'sıkıcı' geçen Abu Dhabi GP'ye çözüm olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Tümsek eklemek, 'sıkıcı' geçen Abu Dhabi GP'ye çözüm olurdu"

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"

Son Haberler

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
F1 Formula 1 / En iyiler listesi

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Schumacher, F1'e çabucak adapte olmak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, F1'e çabucak adapte olmak istiyor

Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Audi, Formula 1'le ilgilenmiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.