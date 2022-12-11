Schumacher: "F1'deki en iyi pilotlardan biri olabileceğime eminim"

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Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'ye iyi başlayan Schumacher, ne yazık ki Suudi Arabistan ve Monako yarışlarında talihsizlikler yaşamıştı. Ancak sezonun ikinci yarısına doğru daha iyi bir performans göstermeye ve VF-22 ile durumu tersine çevirmeye başladı. Alman pilot, Britanya GP'de sekizincilik, Avusturya GP'de ise altıncılık elde ederek puan kazanmayı başardı.

Sezon ilerledikçe daha rekabetçi hale gelmesine rağmen Haas, 2023 için Schumacher yerine daha deneyimli bir pilotla yola devam etmeye karar verdi ve genç pilotun yerine Kevin Magnussen'in takım arkadaşı olması için Nico Hulkenberg'i getirdi.

Ancak Schumacher, F1'de geçirdiği iki sezonun kendisinin 'en iyi yanını' göstermek için yeterli olmadığına inanıyor.

GPFans'e konuşan Schumacher, “Birçok kişi bunu zaten söyledi ama bence tekrar söylemekte fayda var: İki yıl, F1 için yeterli bir süre değil ve hâlâ öğrenilmesi gereken çok şey var."

“En ufak şeyleri bile öğrenmeye istekli bir pilotum, eminim ki destek serilerinde olduğu gibi her şeyi bir araya getirdiğimde F1'deki en iyi pilotlardan biri olabilirim."

“Benim için asıl önemli olan, kaydettiğim ilerlemedir. Sezon boyunca istikrarlı bir şekilde kendimi geliştirdiğim apaçık ortada ve başarmak istediğim çoğu şeyi başardım."

“Tabii ki hedeflediğim her şeyi başaramadım, çünkü nihayetinde F1'deyiz. Burası, daha önce yarıştığım bütün serilerden farklı." dedi.