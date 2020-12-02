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Formula 1 / Son dakika

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı

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Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı
Ekleyen:
, Editör

Mick Schumacher, yeni sezonda yarışacağı numaranın 47 olduğunu açıkladı.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick, gelecek yıl Formula 1'e geçecek ve Haas adına yarışacak.

Alman pilot, alt serilerde farklı numaralarla mücadele etti ve sabit bir numarası yoktu.

Bu yıl F2'de #20 ile mücadele eden Alman pilot, yeni sezonda F1'de yarışacağı numarayı belirledi.

Bugün Formel1.de'ye konuşan Schumacher, yarışacağı numaranın #47 olduğunu doğruladı.

Alman pilot uğurlu rakamlarının 4 ile 7 olduğunu ancak her iki numaranın da başka bir pilot tarafından alındığını söyledi.

Schumacher şöyle açıkladı: "4 ve 7 benim en sevdiğim sayılar."

"Tüm sayılar çoktan alındığı için, ikisini 47 ile bir araya getirdim. Komik gelecek ama ailemizdeki tüm doğum günlerini toplarsanız 47 yapıyor!"

Haas'ın diğer pilotu Nikita Mazepin'in gelecek yıl hangi rakamlar yarışacağı henüz bilinmiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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