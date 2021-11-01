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Schumacher, F1'de şampiyon olabileceğine inanıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, mevcut öğrenme sürecinin gelecekte kendisini şampiyonluğa götüreceğine inanıyor ve şampiyon olabilecek yetenekte olduğundan şüphe duymuyor.

Schumacher, F1'de şampiyon olabileceğine inanıyor

Mick Schumacher, Formula 2'de Prema ile yaşadığı şampiyonluğun ardından bu yıl gridin yavaş takımlarından Haas'la Formula 1'e adım atmıştı.

Amerikalı ekip, 2016'da spora girdi ve bu yılki araca neredeyse hiç yatırım yapmamalarının ardından gridin açık ara en yavaş aracına sahiplerdi.

Buna rağmen Mick Schumacher, takım arkadaşı Nikita Mazepin'e büyük üstünlük kurdu ve pek çok yarışta yeteneğini gösterdi. Özellikle Türkiye'de sıralama turlarında ikinci bölüme kalması, F1 camiasından büyük beğeni gördü.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alan Schumacher, Motorsport-Magazin'e şöyle dedi: "Formula 1'e girmek benim için her zaman bir hayaldi. Bu açıdan hayalimi yaşadığım doğru. Burada kendimi kanıtlama fırsatım var."

"Çünkü gelişme şansım var ve sonunda en hızlı araçta olacağıma ve şampiyonluk için yarışabileceğim bir pozisyona geleceğime eminim."

"En önemli şey, şu anda olduğum yerde neden bulunduğumu biliyor olmam. Aynı zamanda gelecekte  daha iyi bir yerde olmak için bir ekip olarak çok fazla çaba gösteriyor."

"Belki birkaç sürücü doğrudan en iyi takıma gelmiş ve önde yer alma fırsatı bulmuş olabilir. Örneğin Lewis [Hamilton]. Fakat içinde bulunduğumuz bu dönemde, neredeyse hiç kimse F1'e üst düzey bir takımla gelemiyor."

"Henüz bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum. Aksine kendimi çok rahat hissediyorum. Sanırım doğru noktalar üzerinde çalışıyorum ve bunu yaparak gelecekte daha güçlü olabileceğime eminim."

"Yaşadığım tüm bu gelişim süreci, umarım beni gelecekte şampiyonluklar için yarışabilecek bir sürücü yapacak."

"Şampiyonluk için yarışabileceğimi biliyorum."

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