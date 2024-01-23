Schumacher: "F1'de kalmak için bir nedenim yok"
Mick Schumacher, ilk kez tek koltuklu araçların dışında bir sezona hazırlanırken F1'de kalmak için 'hiçbir nedeni olmadığını' itiraf etti.
Schumacher 2021 ve 2022'de Haas için yarıştı ancak takımın pilot kadrosuna deneyim kazandırmak istemesi nedeniyle 2023 için yerini Nico Hulkenberg aldı.
Yedi kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher'in oğlu bu yılı Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirdi. 2024 yılında ise Alpine için yeni hiper araçlarıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışırken bu görevine devam edecek.
F1 web sitesine konuşan Schumacher, motor sporlarının zirvesine geri dönmenin hâlâ 'en büyük hayali' olduğunu, ancak gridde yer almayarak geride kalmak istemediğini söyledi.
Geçen yıl Abu Dabi'de düzenlenen sezon sonu yarışında 24 yaşındaki pilot şunları söyledi: "F1 her zaman bir rüya olmuştur ve her zaman rüya olarak kalacaktır."
"Ama burada kalıp yarışmamak, herkesin gerisinde kalmak için bir neden yok... Dışarı çıkıp yarışacak bir şeyler bulmayı ve becerilerimi geliştirmeyi tercih ederim. Bu sonunda F1'e geri dönmek yerine başka bir kariyere yol açacaksa, bunu yapmaktan mutluluk duyarım."
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