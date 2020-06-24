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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor

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Ralf Schumacher, F1 ve Almanya için zorlu bir süreç bekliyor
Ekleyen:
, Editör
24 Haz 2020 08:06

Ralf Schumacher, Almanya'nın spordaki durumundan endişe duyduğunu söylerken, bir veya iki üreticinin spordan çekilebileceğini belirtti.

2012 yılında Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg, Michael Schumacher ve Timo Glock gibi beş farklı Alman pilot vardı. Ayrıca o dönem hem Nürburgring hem de Hockenheim F1'e ev sahipliği yapmak için savaşıyordu. Hatta 2010 yılında griddeki Alman pilot sayısı yediyi dahi buldu.

Fakat son yıllarda durum giderek kötü bir hal almaya başladı ve griddeki Alman pilot sayısı her geçen yıl azaldı. Bu yıl sadece Vettel gridde olacak ve gelecek yıl gridde hiçbir Alman pilotun olmaması ihtimali var.

Almanya GP takvimden çıkarıldı ve RTL de 30 yıl sonra Formula 1'le olan anlaşmasını sonlandıracağını açıkladı.

Yedi kez F1 şampiyonu Michael'ın kardeşi olan Ralf Schumacher, Formula 1'in Almanya'yı ihmal ettiğini ve bazı üreticilerin spordan çekilebileceğini düşünüyor.

DPA'ya konuşan 44 yaşındaki Schumacher, "Gençlerin gelişimi söz konusu olduğunda, durumun Almanya için olumlu ilerleyeceğini düşünmüyorum. Aksine son yıllara bakarsak, Almanya'da bu durum tamamen ihmal edilmişti."

"Şirketler, sürücülere destek vermedi ve bu durumun ortaya çıkmasını kolaylaştırdılar."

"Şu anda yaşadığımız zorluklardan ötürü bir veya iki üreticinin spordan çekilme riski olduğunu düşünüyorum."

"Bence koronavirüs krizi ile durum daha da kötü bir hal alabilir. Bir yönetim kurulunun insanları işten çıkarmakla, Formula 1 projesini sonlandırmak arasında kalması halinde, bu hiç de kolay bir seçim olmayacak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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