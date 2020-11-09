Schumacher: "F1 için hazırım"

Mick Schumacher, Formula 2'de başarılı bir sezon geçiriyor ve bitime iki yarış kala şampiyonayı ilk sırada götürüyor.

Alman pilotun adı 2021 için Haas koltuğu için geçiyor ve eğer şampiyon olursa, F1'e geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

T-Online ile yaptığı özel röportajda Mick Schumacher, gelecek yıl F1'de yer almak istediğini söyledi.

Schumacher, "Nürburgring'de piste çıkmayı tercih ederdim ama genel anlamda olumlu bir hafta sonuydu. Takımla çalıştım, teknik toplantılara katıldım ve şimdi Formula 1 hafta sonunun nasıl gittiğini daha iyi anlıyorum."

"Son yıllarda kendime güvenerek ilerleme kaydettim ve gelişimimden memnunum. Artık Formula 1 için hazır olduğumu hissediyorum. Takımla beraber sürekli iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bu yüzden mevcut savaşımıza odaklanmalı ve önce Formula 2'de şampiyon olmalıyız."

"Motor sporlarında baskı her zaman var. Herhangi bir seride yarışan herhangi bir sürücü de baskı hisseder. Elinizden gelenin en iyisin yapmazsanız, kendinizi geride bulursunuz. Bu yüzden baskıyı görmezden gelip, işinize odaklanmalıyız."

"Kendimi gelecek yıl Formula 1'de görmek istiyorum. Bütün hazırlığım bu yönde. Ama şu anda Formula 2'ye odaklandım. Önümüzdeki iki yarış var ve bunların iyi şekilde tamamlanması gerekiyor. Şampiyona lideriyim ve bunun korunması gerekiyor." dedi.