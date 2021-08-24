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Formula 1 Haberler

Schumacher: "F1 çaylak sezonunda puan kazanmak 'harika bir bonus' olur"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mick Schumacher, ilk Formula 1 sezonunda puan kazamamasının “büyük bir olay” olmayacağını düşünse de başarırsa bunun, “harika bir bonus” olacağına inanıyor.

Schumacher: "F1 çaylak sezonunda puan kazanmak 'harika bir bonus' olur"

Son Formula 2 şampiyonu Schumacher, 2021’de Haas ile F1’e katıldı. Ancak takım, bu sezonki aracını geliştirmek yerine tamamen 2022’ye odaklanmayı tercih etti.

Bunun sonucunda Schumacher, genelde gridin arkalarında takım arkadaşı Nikita Mazepin ile mücadele ediyor. Alman pilot, Macaristan Grand Prix’sinde şu ana kadarki en iyi sonucunu elde ederek 12. sırada finiş gördü.

Haas, bu sene puan almayı başaramayan tek takım ve Alfa Romeo’nun 3 puan gerisinde takımların şampiyonasında yer alıyor.

Fakat Schumacher, Mazepin’i sıklıkla hem sıralama turlarında hem de yarışlarda yenerek performanslarıyla övgü topladı. Aynı zamanda Schumacher, Fransa Grand Prix’sinde sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı başardı.

2021 sezonunun ikinci yarısında neyin başarılı sayılıp sayılmayacağı sorulduğunda Schumacher, Haas’ın puan kazanmaya daha çok yaklaşmasını umduğunu söylese de bunu başaramazlarsa sorun olmayacağını, başarırlarsa “bonus” olacağını belirtti.

Autosport/Motorsport.com’a verdiği demeçte Schumacher, “Sezonun sonlarında her zaman olmasa da sıralama turlarında ikinci bölüme ve yarışlarda puan almaya daha yakın olursak bence bu bizim için bir başarı olur.”

“Elbette puan kazanmak harika bir bonus olur. Bence bu, asıl umut ettiğimiz şey. Kesinlikle diğerlerinde daha çılgınca geçen yarış hafta sonları olacaktır ve umuyorum ki bu yarışlarda puan toplamak için orada oluruz.”

“Fakat dediğim gibi puan kazanamamamız büyük bir olay olmaz çünkü bu senenin zor olacağını biliyorduk.” yorumlarını yaptı.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Amerikan ekip için 2021 yılını sıklıkla “geçiş yılı” olarak tanımladı ve bu, 2022 kuralları yürürlüğe girdiğinde gridde yükselmeye çalışmak anlamına geliyor.

Bu durum, Schumacher’in puan kazanmasını zorlaştırsa da Alman pilot, mümkün olduğunda Williams sürücüleri Nicholas Latifi ve George Russell ile mücadele etmek istediğini söyledi.

Schumacher, “Sezonun başında kendimi daha farklı hedeflerim olduğu bir pozisyona getirdim.”

“Bu yüzden başta belki Nicholas’a karşı [kendimi ölçebilirim] dedim ve şimdi ‘artık belki George ile kendimi kıyaslayabilirim’ ve onun hızını yakalamaya çalışabilirim. Bence ilerlememi ve gelişmeye denememi sağlayan fırsat bu oldu.”

“Tabii ki [Mazepin ile] iki çaylak pilotuz ama birbirimizden yeni şeyler öğreniyoruz. Umarım önümüzdeki sene ilk sıralar için mücadele edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Schumacher, çok daha az gelişmiş bir araca sahip olmasına rağmen Williams'la mücadele etmekten motive olduğunu açıkladı.

Schumacher, “Şu anda memnun olduğumuz şey daha zor ve daha az gelişmemiz bir aracımız olmasına rağmen zaman zaman Williams’la mücadele edebilmemiz.”

“Bence bu beni çok motive ediyor. Aynı zamanda bu yüzden işe erken gelip eve geç dönüyorum. Bu yüzden [puan almaya] yakın olmak için elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum.” dedi.

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