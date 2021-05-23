Schumacher: ''Eğer sıralamaya katılabilseydim, Williams ve Alpine'le savaşabilirdik''

Haas pilotu Mick Schumacher, Monako Grand Prix hafta sonunun üçüncü antrenmanını 14. sırada götürürken, bir kaza yaptı ve aracı büyük hasar aldı.

Aracının onarımı sıralama turlarına yetişmeyen Schumacher, sıralama seansına katılamadı ve bu yüzden yarışa 20. sıradan başlayacak.

Formula 1 kariyerinin şu ana kadar en kötü kazasını anlatan Schumacher şunları söyledi: ‘’Çok talihsizceydi çünkü iyi gidiyorduk. O noktada iyi bir hızımız vardı ve aracın içinde kendimden emindim. Açıkça görüldüğü üzere, biraz fazla özgüvenli olup olmadığım konusunu tartışabiliriz.’’

‘’O virajda, herhangi bir hata yapmak çok kolaydı. Geri dönüp baktığımda kendime ‘değer miydi?’ diye soruyorum ve muhtemelen cevap hayır olurdu.’’

‘’Fakat yine de, tüm antrenmanlar boyunca çok şey öğrendim. En sonunda, hiçbir şeyin kaybedildiğini söyleyemeyiz çünkü Monako gibi özel bir yarışta, birçok şey olabilir. Hatalar çok kolayca yapılabilir. Sadece benim için de değil, ancak griddeki herkes için bu böyle. Bu yüzden bu yarışa açık fikirli şekilde gideceğiz ve oynayabileceğimiz çok fazla stratejimiz var.’'

Aracın tamirinin neredeyse bittiğini söyleyen Alman pilot, takıma elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını anlattı.

Schumacher, ‘’Araç neredeyse tamamen onarıldı. Takım, aracı eski konumuna getirmek konusunda harika bir iş çıkardı. Ne yazık ki, böylesine sıkışık bir programımız olduğu için sıralamadan önce aracı onarmaya vakit yoktu.’’

‘’Biliyorsunuz, bu araçlar o kadar karışık ki, benim yapabileceğim çok az şey vardı. Eğer elimde olsaydı, yardımcı olmayı çok isterdim. Şu anda yardım etmeye çalışsaydım, muhtemelen yardımcı olabilmekten çok, onlara engel olurdum.’’

‘’Sıralama turları boyunca ve sıralama öncesinde, onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Onlar profesyoneller ve ne yaptıklarını biliyorlar. Benim işim aracı sürmek ve bir noktada onarmak ancak bunu henüz o kadar iyi bilmiyorum. Bu konudaki daha da bilgilenmeye çalışacağım.’' dedi.

Sıralamalardaki hedefinden de bahseden Haas pilotu, seansta Williams hatta belki de Alpine sürücüleriyle mücadele vermenin hedefleri arasında olduğunu ekledi.

‘’Üçüncü antrenman, her zaman sıralamaya en iyi şekilde hazırlanmamız için bir fırsattır. Bence iyi bir tempomuz vardı. Hem mental, hem de araç açısından talihsizlikler yaşadık çünkü sıralamaya başlamayı başaramadık. Fakat yüksek hedeflerimiz vardı, en azından Williams hatta belki Alpine’le savaşmayı hedefliyorduk.’’

‘’Yarışta her şey olabilir, elimizden geldiğince iyi hazırlanacağız.’’

The damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-21, on a truck Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım ruhunun gelişiminde çok büyük bir rol oynadığını söyleyen Schumacher, ‘’Takım, gelişimimin çok, çok büyük bir parçası. Aynı zamanda özgüvenimde de büyük bir rol oynuyorlar. Bu özgüveni kesinlikle takımdan alıyorum. Onlar, bana sürücüleri olarak çok büyük güven gösteriyorlar. Bu yüzden, takıma karşı büyük bir güvenim var.’’

‘’Bu bağı şu anda çok yoğun seviyelerde kuruyoruz ve zaman çizelgelerinde fark yaratacak ve size daha hızlı tur zamanını bulduracak şey, takımla olan güçlü bağınızdır. Bence, biz her gün, birbirimizi her gördüğümüzde ve hatta görmesek bile bu bağı kuruyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Son olarak da neden üçüncü antrenmanda sert lastik kullandığını anlatan Alman pilot, üçüncü antrenmanda, pistin yarış koşullarına daha yakın olacağını düşündüğünü dile getirdi.

‘’Burada, normalde üçüncü antrenmanlara hazırlandığımızdan daha farklı hazırlandığımızı düşünüyorum. Bu yüzden, sert lastiklerin nasıl çalıştığını görmek istedik. Bunu birçok sürücünün birinci antrenmanlarda denediğini biliyorum. Bence birinci antrenman, pistin yarışta olacağı duruma çok yakın değildi. Bu yüzden, bunu denemek ve hissetmek çok iyiydi.’’

‘’Stratejiler hakkında açık görüşlü olmalıyız çünkü her şey olabilir, bir güvenlik aracı çıkabilir ki bu harika olur çünkü daha güçlü bir pozisyona ulaşabiliriz. Aynı zamanda bu pistte geçiş yapmak da zor bu yüzden aracınızı, sizi geçemeyecekleri şekilde konumlandırmanız gerekiyor. Diğer araçları geçmek için de çok akıllıca davranmalısınız.’’