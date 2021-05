Schumacher: ''Eğer sıralamaya katılabilseydim, Williams ve Alpine'le savaşabilirdik''

Haas pilotu Mick Schumacher, Monako Grand Prix hafta sonunun üçüncü antrenmanını 14. sırada götürürken, bir kaza yaptı ve aracı büyük hasar aldı.

Aracının onarımı sıralama turlarına yetişmeyen Schumacher, sıralama seansına katılamadı ve bu yüzden yarışa 20. sıradan başlayacak.

Formula 1 kariyerinin şu ana kadar en kötü kazasını anlatan Schumacher şunları söyledi: ‘’Çok talihsizceydi çünkü iyi gidiyorduk. O noktada iyi bir hızımız vardı ve aracın içinde kendimden emindim. Açıkça görüldüğü üzere, biraz fazla özgüvenli olup olmadığım konusunu tartışabiliriz.’’

‘’O virajda, herhangi bir hata yapmak çok kolaydı. Geri dönüp baktığımda kendime ‘değer miydi?’ diye soruyorum ve muhtemelen cevap hayır olurdu.’’

‘’Fakat yine de, tüm antrenmanlar boyunca çok şey öğrendim. En sonunda, hiçbir şeyin kaybedildiğini söyleyemeyiz çünkü Monako gibi özel bir yarışta, birçok şey olabilir. Hatalar çok kolayca yapılabilir. Sadece benim için de değil, ancak griddeki herkes için bu böyle. Bu yüzden bu yarışa açık fikirli şekilde gideceğiz ve oynayabileceğimiz çok fazla stratejimiz var.’'

Aracın tamirinin neredeyse bittiğini söyleyen Alman pilot, takıma elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını anlattı.

Schumacher, ‘’Araç neredeyse tamamen onarıldı. Takım, aracı eski konumuna getirmek konusunda harika bir iş çıkardı. Ne yazık ki, böylesine sıkışık bir programımız olduğu için sıralamadan önce aracı onarmaya vakit yoktu.’’

‘’Biliyorsunuz, bu araçlar o kadar karışık ki, benim yapabileceğim çok az şey vardı. Eğer elimde olsaydı, yardımcı olmayı çok isterdim. Şu anda yardım etmeye çalışsaydım, muhtemelen yardımcı olabilmekten çok, onlara engel olurdum.’’

‘’Sıralama turları boyunca ve sıralama öncesinde, onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Onlar profesyoneller ve ne yaptıklarını biliyorlar. Benim işim aracı sürmek ve bir noktada onarmak ancak bunu henüz o kadar iyi bilmiyorum. Bu konudaki daha da bilgilenmeye çalışacağım.’' dedi.

Sıralamalardaki hedefinden de bahseden Haas pilotu, seansta Williams hatta belki de Alpine sürücüleriyle mücadele vermenin hedefleri arasında olduğunu ekledi.

‘’Üçüncü antrenman, her zaman sıralamaya en iyi şekilde hazırlanmamız için bir fırsattır. Bence iyi bir tempomuz vardı. Hem mental, hem de araç açısından talihsizlikler yaşadık çünkü sıralamaya başlamayı başaramadık. Fakat yüksek hedeflerimiz vardı, en azından Williams hatta belki Alpine’le savaşmayı hedefliyorduk.’’

‘’Yarışta her şey olabilir, elimizden geldiğince iyi hazırlanacağız.’’

The damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-21, on a truck

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images