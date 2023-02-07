Schumacher: "Düşüncelerim Türkiye ile"
Mick Schumacher, Türkiye'ye destek mesajında bulunan son isim oldu.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası, 10 farklı ilde büyük çaplı hasarlar oluştu ve çok sayıda insan, yıkılan binaların altında kaldı.
An itibariyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3.549'a yükselirken, yaralı sayısı her geçen dakika artıyor.
Belki de dünyanın gördüğü en büyük afetlerden birisinin yaşandığı ülkemize, destek mesajları gelmeye devam ediyor.
Son olarak Mick Schumacher, sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye destek mesajı yayınladı.
Mick, "Düşüncelerim, yıkıcı depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'deki insanlarla birlikte."
"Tüm bunlar kelimelerle anlatılamayacak kadar korkunç." dedi.
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