Schumacher durumu iyi olsa da hastaneye götürülecek

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Alman pilot, ilk sektörün sonuna doğru gelirken 12. virajdaki kerblere dokundu ve ardından aracının kontrolünü kaybedip büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Schumacher, ilk önce sol taraftaki bariyerlere, ardından da sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Araç paramparça olurken, Schumacher'in çok büyük bir darbe aldığı görülebiliyordu.

Kaza sonrası Schumacher, kaskının vizörünü açtı fakat araçtan kendi başına çıkamadı. Bunun üzerine yanına tıbbi araç geldi. Sağlık ekipleri, Schumacher'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve kendisini ambulansa alıp, tıbbi merkeze götürdüler.

Schumacher, araçtan çıkarıldığında bilinci yerindeydi. Fiziksel olarak da iyi durumdaydı ancak daha fazla kontrol için, tedbir amaçlı hastaneye nakledilmesine karar verildi. Bundan ötürü de helikoptere götürüldü.

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

FIA tarafından yapılan açıklamada, Schumacher'in herhangi bir yaralanması olmadığı doğrulandı.

Açıklamada şöyle denildi: "Tıbbi merkezde yapılan değerlendirmede Schumacher'in vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı anlaşıldı. Yine de ihtiyati kontroller için Cidde'deki Kral Fahad Silahlı Kuvvetler Hastanesine nakledilecek."

Schumacher'in takımı Haas, Alman pilotun fiziksel durumunun iyi olduğunu ve annesi Corinna ile konuştuğunu doğruladı.

Schumacher'in aracı kazada çok ağır hasar görürken, aracın arkası ikiye ayrıldı.