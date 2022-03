Schumacher durumu iyi olsa da hastaneye götürülecek

Alman pilot, ilk sektörün sonuna doğru gelirken 12. virajdaki kerblere dokundu ve ardından aracının kontrolünü kaybedip büyük bir süratle bariyerlere çarptı.

Schumacher, ilk önce sol taraftaki bariyerlere, ardından da sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Araç paramparça olurken, Schumacher'in çok büyük bir darbe aldığı görülebiliyordu.

Kaza sonrası Schumacher, kaskının vizörünü açtı fakat araçtan kendi başına çıkamadı. Bunun üzerine yanına tıbbi araç geldi. Sağlık ekipleri, Schumacher'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve kendisini ambulansa alıp, tıbbi merkeze götürdüler.

Schumacher, araçtan çıkarıldığında bilinci yerindeydi. Fiziksel olarak da iyi durumdaydı ancak daha fazla kontrol için, tedbir amaçlı hastaneye nakledilmesine karar verildi. Bundan ötürü de helikoptere götürüldü.

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images