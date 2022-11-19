Schumacher, DTM'e gitmek istemiyor: "Bu şu anda bir seçenek değil"
Mick Schumacher, gelecek yıl DTM'de yarışmak gibi bir planı olmadığını söylüyor.
Perşembe günü itibariyle Mick Schumacher'in gelecek yıl Haas takımından ayrılacağı açıklandı.
Alman sürücü son iki sezondur Amerikalı ekiple yarışıyor. Geçen yıl Nikita Mazepin'i kolayca yenmeyi başaran Schumacher'in işi bu yıl daha zordu.
Yeni takım arkadaşı Kevin Magnussen'le baş etmek zorlanan Michael Schumacher'in oğlu, zaman zaman büyük kazalar yaptı.
Sonuç olarak yeni sezonda koltuğuna vatandaşı Nico Hulkenberg geçecek.
Schumacher gelecek yıl ne yapacağını henüz bilmiyor ancak şimdiden birkaç tarafla görüşmeler var.
Mick, "Pek çok temas oldu ve birkaç takımla görüşme yaptık."
"Şimdi hangi seçeneklere sahip olduğumu görmeli ve en iyisini seçmeliyim." dedi.
Schumacher halükarda F1'de yedek pilot olarak kalacak çünkü gridde hiç boş koltuk yok.
Geçmişte Formula 1'de yer bulamayan pilotların yaptığı gibi DTM'e geçip geçmeyeceği sorulduğunda Mick, "Hayır. Şu anda bunu istemiyorum."
"Ne olursa olsun Formula 1 padokunda kalmak istiyorum. Bir şey çıkacak mı göreceğiz fakat DTM geçmişteki gibi değil. Burası benim için bir seçenek değil." cevabını verdi.
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