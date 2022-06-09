Schumacher: "DRS etkisi artık eskisi kadar güçlü değil"

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Formula 1 bu yıl bilindiği üzere tamamen yeni kurallara geçiş yaptı ve araçların görünüşü tamamen değişirken, asıl amaç araçların birbirini daha iyi takip etmesiydi.

Takip eskisine oranla daha fazla olsa da, geçiş yapmak beklendiği kadar kolay değil ve DRS olmadan pilotlar birbirlerini geçmekte epey zorlanıyorlar.

Haas pilotu Mick Schumacher, DRS sisteminin etkisinin bu yıl azaldığını düşünüyor ve Bakü öncesi şöyle diyor: "DRS sistemi artık eski kadar güçlü değil."

"Fakat yeni araçlar sayesinde birbirimizi daha yakından takip edebiliyoruz. Bu yüzden Bakü'de ilk viraja kadar o kadar yakın gidebiliriz ki geçiş için DRS'ye ihtiyaç bile duyulmayabilir."

"Nasıl gideceğini göreceğiz. Geçen yıl burada en iyi sonuçlarımızdan birini elde ettik. Umarım VF-22 ile daha da yukarı çıkabilir ve güçlü bir yarış çıkarabiliriz."

Schumacher, Haas VF-22'nin karakteristiği göz önüne alındığında Bakü'nün kendileri için iyi bir hafta sonu olabileceğini düşünüyor.

"Neler olacağını yakında öğreneceğiz. Aracımızın özelliklerine bakarsak, Bakü'de iyi durumda olmamız gerekiyor. Şu ana kadar hemen hemen her pistte rekabetçiydik. Bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum ve başarılı bir yarış geçirmeyi umuyorum."