Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Herbert: "Leclerc'in sadece şansa ihtiyacı var" Sonraki / Tsunoda: "Perez'in yeni kontrat imzalamasından memnun değilim fakat bunu hak etti"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Schumacher: "DRS etkisi artık eskisi kadar güçlü değil"

Mick Schumacher, Azerbaycan'da GP hafta sonunda DRS'nin büyük fark yaratmayacağını çünkü sistemin eskisi kadar güçlü olmadığını söyledi.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Schumacher: "DRS etkisi artık eskisi kadar güçlü değil"
Haberi dinle

Formula 1 bu yıl bilindiği üzere tamamen yeni kurallara geçiş yaptı ve araçların görünüşü tamamen değişirken, asıl amaç araçların birbirini daha iyi takip etmesiydi.

Takip eskisine oranla daha fazla olsa da, geçiş yapmak beklendiği kadar kolay değil ve DRS olmadan pilotlar birbirlerini geçmekte epey zorlanıyorlar.

Haas pilotu Mick Schumacher, DRS sisteminin etkisinin bu yıl azaldığını düşünüyor ve Bakü öncesi şöyle diyor: "DRS sistemi artık eski kadar güçlü değil."

"Fakat yeni araçlar sayesinde birbirimizi daha yakından takip edebiliyoruz. Bu yüzden Bakü'de ilk viraja kadar o kadar yakın gidebiliriz ki geçiş için DRS'ye ihtiyaç bile duyulmayabilir."

"Nasıl gideceğini göreceğiz. Geçen yıl burada en iyi sonuçlarımızdan birini elde ettik. Umarım VF-22 ile daha da yukarı çıkabilir ve güçlü bir yarış çıkarabiliriz."

Schumacher, Haas VF-22'nin karakteristiği göz önüne alındığında Bakü'nün kendileri için iyi bir hafta sonu olabileceğini düşünüyor.

"Neler olacağını yakında öğreneceğiz. Aracımızın özelliklerine bakarsak, Bakü'de iyi durumda olmamız gerekiyor. Şu ana kadar hemen hemen her pistte rekabetçiydik. Bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum ve başarılı bir yarış geçirmeyi umuyorum."

paylaşım
yorumlar
Herbert: "Leclerc'in sadece şansa ihtiyacı var"
Önceki haber

Herbert: "Leclerc'in sadece şansa ihtiyacı var"
Sonraki haber

Tsunoda: "Perez'in yeni kontrat imzalamasından memnun değilim fakat bunu hak etti"

Tsunoda: "Perez'in yeni kontrat imzalamasından memnun değilim fakat bunu hak etti"
Yorumları görüntüle
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Herbert: "Leclerc'in sadece şansa ihtiyacı var" Azerbaycan GP
Formula 1

Herbert: "Leclerc'in sadece şansa ihtiyacı var"

Herbert: "Perez, Verstappen'in başına giderek daha fazla bela oluyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Herbert: "Perez, Verstappen'in başına giderek daha fazla bela oluyor"

Marko: "Perez arayı kapattı fakat Verstappen daha hızlı"
Formula 1

Marko: "Perez arayı kapattı fakat Verstappen daha hızlı"

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Steiner: "Schumacher böyle kazalar yapmaya devam edemez" Azerbaycan GP
Formula 1

Steiner: "Schumacher böyle kazalar yapmaya devam edemez"

Schumacher, Monako'da kaza yaptığı güç ünitesini tekrar kullanabilecek Azerbaycan GP
Formula 1

Schumacher, Monako'da kaza yaptığı güç ünitesini tekrar kullanabilecek

Ralf Schumacher: "Mick hata yapıyor fakat Haas'ın da gelişmesi gerekiyor"
Formula 1

Ralf Schumacher: "Mick hata yapıyor fakat Haas'ın da gelişmesi gerekiyor"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Steiner: “Magnussen artık daha fazla etkileşim kuruyor ve kendisine güveniyor"
Formula 1

Steiner: “Magnussen artık daha fazla etkileşim kuruyor ve kendisine güveniyor"

Steiner, güncelleme getirmemelerine rağmen nasıl bu kadar hızlı olduklarını açıkladı İspanya GP
Formula 1

Steiner, güncelleme getirmemelerine rağmen nasıl bu kadar hızlı olduklarını açıkladı

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak" İspanya GP
Formula 1

Steiner: "Güncellemeler için Fransa'yı beklememiz sıkıntı yaratmayacak"

Son Haberler

Ricciardo: "Bir parçam, hakkımdaki spekülasyonları çok seviyor"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Bir parçam, hakkımdaki spekülasyonları çok seviyor"

Red Bull'un Bakü'ye getirdiği taban güncellemeleri
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un Bakü'ye getirdiği taban güncellemeleri

Steiner: "Schumacher böyle kazalar yapmaya devam edemez"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Schumacher böyle kazalar yapmaya devam edemez"

Vettel: "F1, hoşgörüsüz ülkelerden uzak durmamalı"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "F1, hoşgörüsüz ülkelerden uzak durmamalı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.