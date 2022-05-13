Schumacher, Drive to Survive'ın nasıl değişmesini istediğini açıkladı

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Yakın zamanda, 2022 sezonunu anlatacak yeni sezon çekimleri devam eden popüler Netflix serisinin beşinci ve altıncı sezon için geri döneceği açıklandı.

Schumacher, serinin Formula 1'e yeni taraftarlar getirerek olumlu bir etkisi olmasından memnun fakat olayların olabildiğince doğru gösterildiğinden emin olunması gerektiğini düşünüyor.

Schumacher, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Formula 1'e çok fazla ilgi getirdi, bu yüzden bunun olumlu olduğunu düşünüyorum."

"Sadece yaptığımız şeyleri daha doğru yansıtmak için, doğru şeyler doğru sıraya koyulmalı. Demek istediğim, bazı şeyler olduğundan daha dramatik hale getiriliyor."

"Fakat bunun gerekli olup olmadığını bilmiyorum: elbette bir yapımcı falan değilim bu yüzden bilemem."

"İnsanların spora gelmesi iyi ama bazı detayların açıklanması da güzel olurdu." dedi.

Schumacher'in takım arkadaşı Kevin Magnussen'in seride takım patronu Gunther Steiner ile birlikte bazı unutulmaz anlar yaşadığı görüldü.

Danimarkalı sürücü, kendi izlemese de şovun taraftarlar üzerindeki olumlu etkisinden memnun olduğunu söyledi.

Magnussen, şunları söyledi: "Seriyi izlemiyorum."

"İzlemememin nedeni içinde olmam. İçinde olduğum şeyleri izlemekten keyif almıyorum. Fakat tanıştığım birçok insan seriyi seviyor ve bence spor için yaptıkları ortada."

"Formula 1'i tüm dünyaya açtı, bu yüzden devam etmesinden memnunum ve umarım başarılı olur."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images