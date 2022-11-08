Schumacher: "Dikkatli davranırsak puan kazanamayız"

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Haas bu yıl zaman zaman puan alabilecek konuma gelse de, strateji hataları ya da dayanıklılık sorunları nedeniyle istediğini alamadı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Brezilya GP, şampiyona için oldukça kritik olacak ve Mick Schumacher hedefinin puan almak olduğunu söyledi.

Schumacher, "Interlagos gerçekten düzgün bir pist, asfalt çok pürüzsüz ve bunu seviyorum. Formula 1 simülatöründe sürdüğüm ilk pistlerden biriydi. Ayrıca Interlagos'a gelmeyi de seviyorum. "

"Burada mümkün olan en iyi hafta sonunu geçirmek ve sıralama turlarında karşımıza çıkacak tüm fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz."

"Brezilya'da kendimi hep rahat hissettim, bu yüzden geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Şampiyonada çok sıkı bir mücadele içerisindeyiz fakat fazla dikkatli davranırsanız, puan kazanamazsınız. Takıma puan getirmek için her fırsatı değerlendirmeliyiz." dedi.

Magnussen de Haas'ın puana ihtiyaç duyduğunu ve bunları kazanmaya çalışacağını söyledi.

"Her şeyden önce burası eşsiz bir pist, turun kısa ve hızlı olması nedeniyle daha çok karting pistini andırıyor. Buna ek olarak, pistin geçmişisinin büyük bir kısmı Ayrton Senna'nın adıyla ilişkili."

"Bu hafta sonu sprint yarışı yapılacak ve bence takımımız sprintlerde iyi bir iş yapıyor. Önceki iki yarışta da puanlar kazandık. Bu hafta sonlarını seviyorum çünkü işler çok hızlı ilerliyor. Üç antrenman seansı bence çok fazla ve bunun gibi hafta sonları bize sıralama turlarına hazırlanmak için tek seansın yeterli olduğunu gösteriyor. Herkes eşit şartlarda, dolayısıyla bu format iyi görünüyor."

"Austin'deki yarışın son anlarında Sebastian Vettel ile mücadele ettim, maalesef ona geçildim fakat en azından puan aldım. Belki daha fazla risk alsaydım onu geride tutabilirdim ama puanlara ihtiyacımız var, bu yüzden risk alıp hiçbir şey kazanmamaktansa birkaç puan kazanmak daha iyi."