Schumacher, COVID-19 durumu nedeniyle henüz takım fabrikasına gidemiyor

Şu anda Britanya'ya gelen herkes, kendilerini belli bir süre karantina altında tutmak zorunda kalıyorlar ve bu da ülkeye gitmek isteyen herkesin işini zorlaştırıyor.

Bu yıl Haas ile Formula 1'e adım atacak Mick Schumacher henüz 2021 aracı için koltuk ayarı yaptıramadı ve aynı şey Nikita Mazepin için de geçerli.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, yoğun şekilde antrenman yapmaya ve Haas F1 ile Formula 1'deki ilk sezonuna hazırlanmaya devam ettiğini belirtti. Ancak işler tamamen sorunsuz gitmiyor.

Bunun nedeni kısmen Schumacher'in fabrikaya gidememesi ve kısmen de Amerikalı ekibin kendi simülatörüne sahip olmaması gibi görünüyor. Takım Ferrari'nin simülatörünü kullanıyor ve şu anda simülatör, Ferrari tarafından kullanılıyor ve bundan ötürü Haas pilotlarının fırsatı çok az.

Schumacher, "Birkaç test yapacağız. Şu anda simülatör aktif olarak Ferrari sürücüleri tarafından kullanılıyor. Onlardan sonra kalan günleri aldığımı söyleyebiliriz."

"Fiziksel anlamda her şey yolunda gidiyor ve hazır olduğumu hissediyorum. COVID-19 durumu nedeniyle egzersiz dışında yapılacak çok şey yok."

"Ne yazık ki şu anda İngiltere'deki takım fabrikasına gidemiyorum, normalde birkaç kez orada bulunacaktım. Ancak yakında böyle bir fırsata sahip olmayı umuyorum." dedi.

Mick, baskının kendisini etkilemediğini de söyledi.

"Zamanla kendimi gereksiz yere basma altına sokmamayı öğrendim. Etrafımda güçlü bir ekip var ve bu bana her zaman destek verecek."

"Bana rahatlama ve konsantre olma fırsatı veren bir şey. Bu sayede hafta sonlarında iyi bir performans gösterebilirim."

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu, Haas F1 CEO'su Gunther Steiner ile iyi bir çalışma ilişkisi olduğunu söyledi.

"Elbette çok yakın bir ilişkimiz var sürekli iletişim halindeyiz. Sezon başında, yaptığım hazırlığın tüm unsurlarının doğru olduğundan nasıl emin olacağımız hakkında konuşmamız çok önemli."

"Olumlu olan nokta, Gunther'in her şeyi çok doğrudan ve açık şekilde konuşuyor olması. Bence hepimiz aynı şekilde iletişim kuruyoruz ve bu, çalışmak için en doğru yaklaşım."

En çok hangi pisti beklediği sorusuna Mick, "Suzuka henüz bilmediğim pistlerden birisi ancak simülatörde sürdüğüm kadarıyla çok eğlenceli. Açıkçası tüm sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Formula 1'deki ilk yılım olacak ama kesinlikle göze çarpan bir yarış var ve o da Spa. Bu, babamın F1'deki ilk yarışıydı." yanıtını verdi.