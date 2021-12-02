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Schumacher: "Cidde pisti biraz Macau'ya benziyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, pistteki ilk yürüyüşünün ardından Cidde Cadde Pisti'ni Macau'ya benzettiğini söyledi.

Schumacher: "Cidde pisti biraz Macau'ya benziyor"

Suudi Arabistan Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Cidde Cadde Pisti'nin inşası kısa bir süre önce tamamlandı ve artık sürücülerin piste çıkmasına saatler kaldı.

Bugün sürücüler piste ilk kez çıktılar ve pist yürüyüşü yaptılar. 

Pist oldukça hızlı olmasının yanı sıra, bir cadde pisti olduğu için neredeyse hiç kaçış alanına sahip değil ve ayrıca duvarlar da çok yakın. Hal böyle olunca pist oldukça farklı görünüyor.

Mick Schumacher, Macau'da yaptığı ilk yürüyüşün ardından, pisti Macau'ya benzettiğini söyledi.

Schumacher şöyle dedi: "Kelimenin tam anlamıyla pistin her yerini bariyerler çevreliyor, özellikle yarışta aşırı konsantrasyona ihtiyacınız var."

"Formula 3'te yarışırken, Macau'da ilk kez böyle koşullarda yarışma şansım olmuştu ve hemen hoşuma gitmişti. Cidde'deki pist biraz Macau'yu andırıyor."

"5. ve 9. virajlar arasındaki yüksek hızlı bölüm, pistin en zor kısmı ve ayrıca oval 13. viraj da merak uyandırıyor."

"Şimdi asfalt çok tozlu görünüyor ve bakalım ilk antrenmanda bizi neler bekliyor? İlk izlenimler en iyisi olmayabilir, ancak yine de bir simülatör testiyle karşılaştırılamazlar."

Mick Schumacher, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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