Schumacher kaza yaptı, aracı ikiye bölündü!
Mick Schumacher, Monako GP'nin 27. turunda büyük bir kaza yaptı ve aracının arka tarafı ön taraftan ayrıldı.
Yağmur altında başlayan ancak gittikçe kuruyan pistte oldukça fazla pist üstü ve pit mücadelesi yaşanıyordu.
Schumacher, yarışı 17. sırada götürürken 22. turda Yüzme Havuzu bölgesinde aracının arkasını kaybetti ve ardından yan bir şekilde bariyerlere vurdu.
Kazanın şiddetiyle Haas aracının vites kutusu ve arka lastiklerinin bulunduğu arka tarafı ön taraftan ayrıldı.
Schumacher, kazadan ceza almadan kurtulurken yarış önce sanal, ardından gerçek güvenlik aracıyla duraklatıldı. Yarış, 30. turunda bariyerlerin tamiri için kırmızı bayrakla durduruldu.
Schumacher'den önce de takım arkadaşı Kevin Magnussen yarış dışı kaldı. Diğer pilotlar yarışa devam ediyor.
Yarış 18:15 itibariyle hareketli startla yeniden başladı. 3 saat sınırı nedeniyle yarış 19:00'da sona erecek ve yarışın tamamı yapılamayacak.
Yeniden start öncesinde sıralama şu şekilde:
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