Schumacher: "Burada Williams'a yakın görünüyoruz"

Haas pilotu Mick Schumacher, cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da iki Williams'ın arasına girmeyi başardı.

Takım arkadaşından epey hızlı turlar çıkaran Mick, günün ardından şöyle dedi: "Pist çok hızlı. Sürekli çalışıyorsunuz ve hiç düzlük yok gibi geliyor."

"Genel olarak buna uyum sağlamanız gerekiyor."

"Görünüşe bakılırsa Williams'a oldukça yakınız. Açıkçası sıralama turlarına girdiğimizde, motorlarını biraz daha açtıklarını biliyoruz. Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekecek. Umarım virajlarda onlardan daha iyi bir araca sahip oluruz ve böylece durumu telafi etmeyi başarırız."

"Pist şartları sürekli değişiyor, yarın daha da iyi olacak. Bugün mesela başlangıçta çok tozluydu, sonrasında gelişti ve yarın pist daha da gelişecek."

"Olumlu taraf, lastiklerin oldukça tutarlı olmasıydı. Başlangıçtan itibaren beklediğimiz gibi davrandılar. Yarın daha fazlasını öğreneceğiz. Şimdilik bunun tamamen farklı bir pist olduğunu söyleyebilirim."

Ayarlar sorulduğunda Schumacher, "Üçüncü antrenman ve sıralama turları arasında çok fazla ayar değişikliği yapmak istemezsiniz. Bu gece yapacağımız değişiklikler, bu açıdan çok önemli olacak. Sanırım birkaç iyi fikrimiz var ve umarım yarın için iyi çalışırlar." dedi.

Son olarak pistle ilgili görüşleri sorulduğunda Schumacher, "Bu, çok hızlı bir pist. Dediğim gibi direksiyonda sürekli çalışmanız gerekiyor. Cuma günü rahat hissettim, pist düzenine alıştım ve artık cumartesi gününü bekliyorum."

"Asfalt başta kaygandı, ancak daha sonra koşullar önemli ölçüde gelişti. Hafta sonu boyunca daha da gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images