Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"

Haas pilotu Mick Schumacher, İspanya GP sıralama turlarında Kimi Raikkonen'in 0.2 saniye gerisinde 18. en iyi zamanı yaptı ve hem Williams pilot Nicholas Latifi'yi hem de takım arkadaşı Nikita Mazepin'i geride bıraktı.

Schumacher, Q2'ye kalabilmek için yaklaşık 0.5 saniye daha iyi bir tur atmalıydı ancak İspanya'nın genel olarak Haas'ın aracına çok iyi uymadığı biliniyor.

Bu yıl ikinci bölüme kalmanın Haas için gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna Mick, "Bu, tamamen gerçekçi bir hedef. Açıkçası bu yıl bunu başaramazsak mutsuz olurum. Bunu başarabilmek için hâlâ çok uğraşıyoruz."

"Belki de lehimize olan bazı pistler olabilir. Bu İspanya pisti muhtemelen bizim için en iyi pistlerden biri değildi. Buna rağmen bana göre hâlâ çok iyi bir zaman turu çıkarmayı başardık."

"Yani sıralama turlarında Kimi'ye çok yakındık. Yani bence oldukça mutlu olabiliriz ve kalan 18 yarışın birinde ikinci bölüme kalabileceğimiz konusunda umutluyuz."

"Umarım bunu başarabiliriz." yanıtını verdi.

Schumacher, İspanya'daki sıralama turlarında daha da hızlı gidebileceğini fakat tüm sektörleri bir araya getiremediğini söyledi.

"Doğrusu net bir sayı vermek gerçekten çok zor. Fakat sanırım 0.2 saniye daha hızlı gidebilirdim. Yani o zaman Kimi'yle aynı dereceyi yapmış olurdum ve bu yüzden oldukça mutlu olabileceğimizi düşünüyorum."

"Her şey bu tur zamanlarını bir araya getirmek ve yaklaşmakla ilgili. Yani genel olarak takip ettiğimiz yönünde oldukça pozitif olduğunu düşünüyorum."

"Bana göre cumartesi günkü performansımızdan memnun olabiliriz." cevabını verdi.

Bu yıl Haas'ın yanı sıra Williams ve Alfa Romeo da puan almayı başaramadı.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images