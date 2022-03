Schumacher: "Bu kaza 20 yıl önce olsaydı farklı bir hikaye olurdu"

Schumacher, Cidde'deki sıralama turlarında korkunç bir kaza yaptı.

Onuncu virajda kerbe çıkan Haas pilotu kontrolü kaybetti ve 250 km/s'lik hızla giderken aracın burnuyla bariyerle çarptı.

Schumacher, çarpışmanın etkisiyle duvardan sekti ve 12. virajda durmadan önce ikinci kez bariyerlere girdi.

Schumacher, önlem amaçlı helikopterle hastaneye götürülse de kazada yara almadı ve aynı gece taburcu edildi.

Schumacher, Sky F1'e, "İyi hissediyorum, ağrım da yok."

"Bu, günümüzdeki araçların ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor."

"20 yıl önce böyle bir kazadan yürüyüp gidemezlerdi. Bu nedenle güvenliğin artırılmasını sağlayan herkese çok teşekkürler." dedi.

Schumacher, pazar günü gerçekleştirilen yarışta yer almadı ama bunun nedeni sağlık sorunları değil, Haas'ın parça eksikliği olmasıydı.

23 yaşındaki pilot kazası hakkında şunları söyledi: "Bu ilginç çünkü çoğu zaman kaza yaptığında veya bir şey yanlış gittiğinde zaman sanki daha yavaş akıyor gibi hissettiriyor."

"Duvarın bana geldiğini gördüm ve kendimi bir çarpışmaya hazırlamam gerektiğini biliyordum. Şanssızdım çünkü Q3'e çıkabilirdim ama şimdi bunu Melbourne'de yapmamız gerekiyor."

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images