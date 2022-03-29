Schumacher: "Bu kaza 20 yıl önce olsaydı farklı bir hikaye olurdu"

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Schumacher, Cidde'deki sıralama turlarında korkunç bir kaza yaptı.

Onuncu virajda kerbe çıkan Haas pilotu kontrolü kaybetti ve 250 km/s'lik hızla giderken aracın burnuyla bariyerle çarptı.

Schumacher, çarpışmanın etkisiyle duvardan sekti ve 12. virajda durmadan önce ikinci kez bariyerlere girdi.

Schumacher, önlem amaçlı helikopterle hastaneye götürülse de kazada yara almadı ve aynı gece taburcu edildi.

Schumacher, Sky F1'e, "İyi hissediyorum, ağrım da yok."

"Bu, günümüzdeki araçların ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor."

"20 yıl önce böyle bir kazadan yürüyüp gidemezlerdi. Bu nedenle güvenliğin artırılmasını sağlayan herkese çok teşekkürler." dedi.

Schumacher, pazar günü gerçekleştirilen yarışta yer almadı ama bunun nedeni sağlık sorunları değil, Haas'ın parça eksikliği olmasıydı.

23 yaşındaki pilot kazası hakkında şunları söyledi: "Bu ilginç çünkü çoğu zaman kaza yaptığında veya bir şey yanlış gittiğinde zaman sanki daha yavaş akıyor gibi hissettiriyor."

"Duvarın bana geldiğini gördüm ve kendimi bir çarpışmaya hazırlamam gerektiğini biliyordum. Şanssızdım çünkü Q3'e çıkabilirdim ama şimdi bunu Melbourne'de yapmamız gerekiyor."

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Formula 1 bu yıl, araçların güvenliğini artırmak için ekstra adımlar attı ve bu nedenle araçların ağırlığı 43 kilogram artırıldı.

Araçlar daha güvenli olabilir fakat pistler güvenli mi?

Sergio Perez, Cidde'nin takvimdeki "en tehlikeli" pist olduğunu söyledi ve Carlos Sainz, "buna değer" olup olmadığını sorguladı.

Schumacher ise Suudi Arabistan için şunları söyledi: "Bence bakmamız gereken şeyler var. İleride ne olacak bilmiyorum ama eğer geri dönersek, bunun hakkında ciddi konuşmalar yapmamız gerek."

Eski F1 pilotu Jenson Button ise, Schumacher'in çarpışmasının devam etmesinin yaralanmasını engellediğini söyledi.

İngiliz," Geçtiğimiz yıl, buranın bir cadde pisti için inanılmaz hızlı olduğunu hepimiz biliyorduk. Beton bariyerlere çarpmak, lastiklere çarpmaktan çok daha sert."

"İnsanlar büyük olasılıkla, 'neden lastiklere çarpmıyoruz?' diyecekler ama bunu istemezsiniz. Çünkü araç çok daha hızlı durur ve G kuvveti çok yüksek olur. Bu da sizi kolayca yaralayabilir."

"Beton bariyerlere ihtiyacınız var ama belki değişmesi gereken şey, bariyerlerin açısıdır. Bariyerlere bir anda çarptı."

"Kontrolü kaybetti ve direkt duvara girdi çünkü frene bastı. Aracın duvara çarpmadan önce kitlendiğini görebilirsiniz. Bu, araçların o bölümde ne kadar hızlı gittiğini gösteriyor." dedi.