Schumacher: "Bir şansı daha hak ettiğimi kanıtlamak istiyorum"

Mick Schumacher 2023'te herhangi bir yerde yarışmadı ve sezonu Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirdi.

Mercedes'te geçirdiği yılın ardından takımla bir sezon daha devam etme kararı alan Mick, aynı zamanda WEC'te Alpine'le mücadele edecek.

Alman pilot, Formula 1'de ikinci bir şansı hak ettiğini kanıtlama fırsatı istiyor.

Schumacher, şampiyonanın resmi internet sitesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Yeni rolüm önceki iki yılda sahip olduğumdan çok farklı; Genel olarak, Mercedes'te kendi rolümü bulmaya ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyorum, çünkü burada ufkumu genişletme ve kendimi her an direksiyona geçmeye hazırlama fırsatım var."

"2022'de Haas için yarışmayacağımı çok geç öğrendim. Sezonun son hafta sonundan sadece bir gün önce, 2023'te Haas için yarışmayacağım söylendi. Bu yüzden başka seçenekler bulmak için artık çok geçti. Ben de başka bir fırsat olmaması ihtimaline karşı Mercedes'in daha erken bir noktada yaptığı teklifi kabul etmeyi tercih ettim."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

"Şimdiye kadar çok şey öğrendim. Lewis ve George'un neden bu kadar iyi sürücüler olduğunu görebiliyorsunuz ve bu onların işe yaklaşımlarıyla ilgili."

"Lewis çok uzun bir süredir takımla birlikte ve onlarla o kadar yakın bir ilişki geliştirdiler ki birbirlerini kelimeler olmadan da anlayabiliyorlar."

Mercedes sık sık Schumacher'i övüyor ve bu durum Alman pilotu gururlandırıyor.

"Çalışmalarınızın başkaları tarafından takdir edilmesi güzel bir şey. Fakat ne yazık ki hâlâ bir yedek pilotum."

"Kariyerim için maalesef bir şeyler ters gitti ve bazen bunu kabullenmek zor oluyor. Takımlardan birinin ana kadrosunda yer almayı hak ettiğimi herkese kanıtlamam gerektiğinin farkındayım. Fakat ne yazık ki birçok sözleşme çok yıllı, dolayısıyla gelecek sezon için boş yer yok."

"Genel olarak zor bir durumdayım ama 2025'te seçenekler çok daha fazla olacak."

"Ayrıca gelecek yıl için -her ne kadar Formula 1 olmasa da- bir seçenek bulduk ve işler iyi gidiyor."

"Bu süreçte Formula 1 ile yakın bağlarımı koruyacağım ve umarım bu sayede Formula 1 dünyasındaki insanlara bir şansı daha hak ettiğimi kanıtlayabilirim..."