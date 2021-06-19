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Schumacher: “Bir pasta alıyorsunuz ama bunu yiyemiyorsunuz gibi”

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Haas F1 pilotu Mick Schumacher, sıralamaların ikinci bölümüne kalsa da yaptığı kaza ardından aracın aldığı hasar nedeniyle seansa veda etmesini büyük bir şanssızlık olarak görüyor.

Schumacher: “Bir pasta alıyorsunuz ama bunu yiyemiyorsunuz gibi”

Schumacher, sıralamaların ilk bölümünde oldukça iyi bir tempo yakalayarak 1:32.942’lik bir derece kaydetti ve 14. sıraya yerleşti.

Fakat Alman pilot, seansın bitimine saniyeler kala aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu durum, Stroll gibi isimlerin turunu tamamlayamaması anlamına geldi ve böylece Schumacher kağıt üzerinde ikinci bölüme kalmış oldu. 

Bu şekilde Haas, uzun bir süre sonra ilk kez sıralamaların ikinci bölümüne kalmış oldu. Fakat, ne yazık ki genç pilot aracın aldığı hasardan dolayı piste çıkamadı ve sıralama seansına veda etmek zorunda kaldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Schumacher, “Bunu şöyle düşünebilirsiniz: Bir pasta alıyorsunuz ama bunu yiyemiyorsunuz. Bu, biraz böyle hissettiriyor.” 

“Takım olarak uzun bir süreden sonra ilk kez sıralamaların ikinci bölümüne kaldık. Bu yüzden, ikinci bölümde sürememek büyük bir şanssızlıktı. Tabii ki ne kadar iyi yapardık bilemiyorum. Lastiklerimiz iyi bir durumda değildi.”

“İkinci bölüme kalmak, bizim uzun zamandır başarmak istediğimiz bir hedefti ve bu hedefe şimdi ulaştık. Yarış tempomuz da o kadar kötü değildi. Umarım yarışta iyi bir iş çıkarırız.” dedi.

Kaza ardından vites kutusunun durumu sorulduğunda ise Alman pilot, soruyu “Ben de vites kutusunu görmedim. Vites kutuları çok kırılgan.”

“Vites kutusunda ne değişiklik yapılacağını ben de bilmiyorum. Aracın gelmesini beklemek zorundayız. Umalım ki araçtaki her şey sağlam kalmıştır.”  şeklinde yanıtladı.

Alman pilot ardından yarınki yarış hakkında görüşlerini belirtti ve şunları söyledi: “Bence 15. sıraya yakın bir yerde olabiliriz. Puan alacak kadar iyi olacağımızı sanmıyorum ama belki bir sürprizle karşılaşırız. Umarım bir iki sıra yükselebilirim.”

“Eğer olmazsa da tecrübe kazanmış olurum.” 

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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