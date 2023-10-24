Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Schumacher: "Bir hiper aracı sürmek çok klostrofobikti"

Mick Schumacher, Alpine ile katıldığı WEC testinin ardından ilk izlenimlerini paylaştı ve kokpit kapalı olduğu için aracın çok klostrofobik göründüğünü dile getirdi.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Alpine A424 LMDh

Mick Schumacher 2024 yılında ne yapacağı konusunda hâlâ kararsız ve kariyer seçeneklerinden biri dayanıklılık yarışlarına katılmayı içeriyor.

Geçtiğimiz hafta Alpine A424 hiper aracının direksiyonuna geçen Schumacher, Austin hafta sonunda Mercedes'in yedek pilotu olarak görev yaptı ve ilk Alpine testini değerlendirdi.

Sport Prototype'e testle ilgili konuşan Schumacher, "Sürüş tamamen farklı."

"Nispeten büyük ve ağır bir otomobil. Kokpiti tamamen kapalı, bu yüzden ilk başta biraz klostrofobi hissi yaşadım."

"Ancak buna oldukça çabuk alışıyorsunuz."

Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver, in a Pirelli Hot Laps guest briefing

Fotoğraf: Motorsport Images

Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver, in a Pirelli Hot Laps guest briefing

"Dayanıklılık yarışlarında aracı takım arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ve bu da kendi içinde ilginç bir durum."

"Araç 24 saatlik maratonlara dayanmak zorunda ve bunun zorlukları var. Örneğin tekerlekleri göremediğiniz için lastiklerin aşınmış olup olmadığını anlayamıyorsunuz."

"Gösterge panelinde bunu gösteren küçük ışıklar var."

"Tamamen kapalı bir kokpitte oturduğunuzda ve rüzgarı hiç hissedemediğinizde, hisler biraz soyut kalıyor."

"Benim için en dikkat çekici nokta, ilk başta hazırlıklı olmadığım havalandırma kanalı oldu." dedi.

Mick, eğer Alpine ile anlaşırsa yüksek ihtimalle Mercedes F1'in de yedek pilotu olarak görev yapacak.

Bu konuda Mercedes'in patronu Toto Wolff, "Her şeyi tekrar ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Umarım bazı seçenekler bulabiliriz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Norris: "Aston Martin getirdiği her güncellemeyle daha da yavaşlıyor"
Sonraki haber Piastri, Amerika GP hafta sonunda "büyük adımlar" attığını düşünüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Formula 1
Mexico City GP

Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı Güç ünitesi değiştiren Tsunoda grid cezası aldı

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Formula 1
Mexico City GP

Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı" Petrov: "Ferrari ve Mercedes aracı bu kadar alçaltmamalıydı"

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol