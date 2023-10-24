Schumacher: "Bir hiper aracı sürmek çok klostrofobikti"
Mick Schumacher, Alpine ile katıldığı WEC testinin ardından ilk izlenimlerini paylaştı ve kokpit kapalı olduğu için aracın çok klostrofobik göründüğünü dile getirdi.
Mick Schumacher 2024 yılında ne yapacağı konusunda hâlâ kararsız ve kariyer seçeneklerinden biri dayanıklılık yarışlarına katılmayı içeriyor.
Geçtiğimiz hafta Alpine A424 hiper aracının direksiyonuna geçen Schumacher, Austin hafta sonunda Mercedes'in yedek pilotu olarak görev yaptı ve ilk Alpine testini değerlendirdi.
Sport Prototype'e testle ilgili konuşan Schumacher, "Sürüş tamamen farklı."
"Nispeten büyük ve ağır bir otomobil. Kokpiti tamamen kapalı, bu yüzden ilk başta biraz klostrofobi hissi yaşadım."
"Ancak buna oldukça çabuk alışıyorsunuz."
Fotoğraf: Motorsport Images
Mick Schumacher, Mercedes-AMG reserve driver, in a Pirelli Hot Laps guest briefing
"Dayanıklılık yarışlarında aracı takım arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ve bu da kendi içinde ilginç bir durum."
"Araç 24 saatlik maratonlara dayanmak zorunda ve bunun zorlukları var. Örneğin tekerlekleri göremediğiniz için lastiklerin aşınmış olup olmadığını anlayamıyorsunuz."
"Gösterge panelinde bunu gösteren küçük ışıklar var."
"Tamamen kapalı bir kokpitte oturduğunuzda ve rüzgarı hiç hissedemediğinizde, hisler biraz soyut kalıyor."
"Benim için en dikkat çekici nokta, ilk başta hazırlıklı olmadığım havalandırma kanalı oldu." dedi.
Mick, eğer Alpine ile anlaşırsa yüksek ihtimalle Mercedes F1'in de yedek pilotu olarak görev yapacak.
Bu konuda Mercedes'in patronu Toto Wolff, "Her şeyi tekrar ayrıntılı olarak analiz edeceğiz. Umarım bazı seçenekler bulabiliriz." dedi.
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