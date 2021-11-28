Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz: "Leclerc, sıralama performansı anlamında en iyisi" Sonraki / Wolff, son iki yarışta Bottas-Russell değişikliği önerisini reddetmiş!
Formula 1 Haberler

Schumacher: "Bir gün şampiyon olacağıma inanıyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mick Schumacher, hayalinin bir gün dünya şampiyonu olmak olduğunu ve bunu başarabileceğine inandığını söyledi.

Schumacher: "Bir gün şampiyon olacağıma inanıyorum"

Geçen yıl Formula 2 şampiyonu olmasının ardından bu yıl Haas'la Formula 1'e geçen Mick Schumacher, geride kalan yaklaşık 1 yıllık süreçte puan almayı başaramadı. Fakat bu, kendisinin performansıyla ilgili değil, doğrudan Haas'ın hızıyla ilgiliydi.

Schumacher, yıl boyunca kendisi gibi çaylak olan, takım arkadaşı Nikita Mazepin'e karşı büyük üstünlük kurdu ve yeteneğini birden fazla kez gösterdi. Hatta Türkiye'de sıralama turlarında ikinci bölüme bile kaldı.

Gelecek yıl Haas'ın yeniden orta gruba dönebileceği düşünülüyor ve eğer durum böyle olursa, o zaman Schumacher'in kendisini göstermesi daha kolay olabilir.

Bu yıl Formula 1'e geçiş sürecinden bahseden Schumacher, sporun beklediğinden daha zor olduğunu söylese de, gelecekte şampiyon olabileceğine inandığını belirtti.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick, şöyle dedi: "Babamın başardıklarına çok saygı duyuyorum."

"Formula 1'e geldiğinizde, eskisinden daha az çalışamazsınız, böyle bir düşünce yapısı kesinlikle yok. Aslına bakarsanız, burada iki kat daha fazla çalışmanız gerekiyor."

"Babamın bu şekilde uzun yıllar boyunca çalışması, bunun yanında bu kadar başarı yakalamış olması beni gerçekten çok gururlandırıyor ve aynı zamanda cesaretlendiriyor."

"Yarışmaya başladığım zaman bu durum benim için çok açıktı. Formula 1'e giden yol kesinlikle kolay değil ve gerçekten çok fazla çaba gerektiriyor. Fakat hepimiz şampiyon olma hedefiyle yola çıkıyoruz."

"Ben de ilk sırada olmayı hayal ediyorum, aksi takdirde doğru sporda olmazdım. İçimde zaten bir gün dünya şampiyonu olabileceğime dair büyük bir inanç var."

"Eğer buna sahip olmasaydım, bugün burada olmazdım."

Mick Schumacher, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Leclerc, sıralama performansı anlamında en iyisi"
Önceki haber

Sainz: "Leclerc, sıralama performansı anlamında en iyisi"
Sonraki haber

Wolff, son iki yarışta Bottas-Russell değişikliği önerisini reddetmiş!

Wolff, son iki yarışta Bottas-Russell değişikliği önerisini reddetmiş!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sir Frank Williams hayatını kaybetti Katar GP
Formula 1

Sir Frank Williams hayatını kaybetti

Sainz: "Leclerc, sıralama performansı anlamında en iyisi"
Formula 1

Sainz: "Leclerc, sıralama performansı anlamında en iyisi"

AlphaTauri, 2022 kural değişiklikleri öncesinde sürücü kadrosunu koruduğu için mutlu
Formula 1

AlphaTauri, 2022 kural değişiklikleri öncesinde sürücü kadrosunu koruduğu için mutlu

Son Haberler

Sir Frank Williams hayatını kaybetti
Formula 1 Formula 1

Sir Frank Williams hayatını kaybetti

Verstappen: "Emniyet kemersiz sürmenin cezası daha ucuz, bir dahakine bunu yapmayı düşüneceğim!"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Emniyet kemersiz sürmenin cezası daha ucuz, bir dahakine bunu yapmayı düşüneceğim!"

Wolff, son iki yarışta Bottas-Russell değişikliği önerisini reddetmiş!
Formula 1 Formula 1

Wolff, son iki yarışta Bottas-Russell değişikliği önerisini reddetmiş!

Schumacher: "Bir gün şampiyon olacağıma inanıyorum"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bir gün şampiyon olacağıma inanıyorum"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.