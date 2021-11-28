Schumacher: "Bir gün şampiyon olacağıma inanıyorum"

Geçen yıl Formula 2 şampiyonu olmasının ardından bu yıl Haas'la Formula 1'e geçen Mick Schumacher, geride kalan yaklaşık 1 yıllık süreçte puan almayı başaramadı. Fakat bu, kendisinin performansıyla ilgili değil, doğrudan Haas'ın hızıyla ilgiliydi.

Schumacher, yıl boyunca kendisi gibi çaylak olan, takım arkadaşı Nikita Mazepin'e karşı büyük üstünlük kurdu ve yeteneğini birden fazla kez gösterdi. Hatta Türkiye'de sıralama turlarında ikinci bölüme bile kaldı.

Gelecek yıl Haas'ın yeniden orta gruba dönebileceği düşünülüyor ve eğer durum böyle olursa, o zaman Schumacher'in kendisini göstermesi daha kolay olabilir.

Bu yıl Formula 1'e geçiş sürecinden bahseden Schumacher, sporun beklediğinden daha zor olduğunu söylese de, gelecekte şampiyon olabileceğine inandığını belirtti.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick, şöyle dedi: "Babamın başardıklarına çok saygı duyuyorum."

"Formula 1'e geldiğinizde, eskisinden daha az çalışamazsınız, böyle bir düşünce yapısı kesinlikle yok. Aslına bakarsanız, burada iki kat daha fazla çalışmanız gerekiyor."

"Babamın bu şekilde uzun yıllar boyunca çalışması, bunun yanında bu kadar başarı yakalamış olması beni gerçekten çok gururlandırıyor ve aynı zamanda cesaretlendiriyor."

"Yarışmaya başladığım zaman bu durum benim için çok açıktı. Formula 1'e giden yol kesinlikle kolay değil ve gerçekten çok fazla çaba gerektiriyor. Fakat hepimiz şampiyon olma hedefiyle yola çıkıyoruz."

"Ben de ilk sırada olmayı hayal ediyorum, aksi takdirde doğru sporda olmazdım. İçimde zaten bir gün dünya şampiyonu olabileceğime dair büyük bir inanç var."

"Eğer buna sahip olmasaydım, bugün burada olmazdım."

Mick Schumacher, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images