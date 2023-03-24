Schumacher: "Ferrari 'milliyetçi' tutumu nedeniyle yanlış kararlar veriyor"

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Ferrari'nin ana şirketi FIAT'ın eski başkanı olan Marchionne, 2018 yılında vefat etti. Marchionne, Scuderia markasının İtalya'nın ulusal Formula 1 takımının kimliğine girmesini ve bunun takım kadrosunda da temsil edilmesini savunuyordu.

Michael Schumacher'in Ferrari'deki dominant yıllarında Jean Todt'un başta olmasının ardından, İtalyan takım üyeleri art arda takım patronu oldu ve Stefano Domenicali, Todt'un başardıklarına bir yenisini ekleyen tek kişi oldu - 2008 Takımlar Şampiyonası'nı kazandı.

O zamandan beri Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene ve Mattia Binotto Ferrari'yi Formula 1'in zirvesine geri getirmek için çalıştılar, ancak başarısız oldular.

Fransız Fred Vasseur, bu ikonik görevi üstlenen ve İtalyan olmayan dördüncü kişi oldu.

Williams'ın eski pilotu Ralf Schumacher, bu sezon şampiyonluk için mücadele etmeleri pek olası olmasa da, yeni takım patronunun Maranello'ya daha önce takımla bağlantısı olmadan organizasyon dışından gelmesinin olumlu yanları olduğuna inanıyor.

Auto Bild'e verdiği demeçte Vasseur'ün tarafsız bir kişi olarak takıma getirdiği avantajlar hakkında Schumacher, "Evet, ben de öyle düşünüyorum."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Motor sporlarını sıfırdan öğrendi ve her çalışandan maksimum verimi almak için doğru yaklaşımı bulabilen harika sosyal becerilere sahip görünüyor."

"Her ne kadar rekabet açısından öyle olmalarını istesem de, yine de Dünya Şampiyonu adayı olacaklarını düşünmüyorum." dedi.

Schumacher, Ferrari'nin bu sezon SF-23 konusunda yeterince sağlam bir iş çıkardıklarına ve Vasseur'ün 2022'nin eksikliklerini 'kabul ettiğine' inandığını belirtti.

2022 sonunda istifa eden Binotto'nun takım patronu olarak yeterince 'iddialı' olmadığını ve Maranello'daki uzun süreli görevinin belirli anlarda takım için doğru kararı vermesini engellediğini de sözlerine ekledi.

Ancak Alfa Romeo'dan takıma katılan Vasseur ile Schumacher, kardeşinin en parlak döneminde olduğu gibi Ferrari'ye 'esrarengiz yetkinliğin' geri döndüğünü görmek istiyor.

Schumacher, "Şasi ve motor konusunda iyi bir iş çıkardılar, iyi bir konumdalar." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

"Geçen sezon, daha çok pit stoplarda ve stratejide yaşanan hatalar ve sorunlarla ilgiliydi; ayrıca pilotlar da çok fazla hata yaptı."

"Şimdi Vasseur tüm bunlarla yüzleşmek zorunda, bu zaman alabilir. Ancak sorun hâlâ politikalar."

"Bence hâlâ 2018'de vefat eden başkan Sergio Marchionne'nin Ferrari'de bir İtalyan takımının kurulacağını ilan etmesinin acısını çekiyorlar."

"Örneğin Binotto, genç yaştan itibaren Ferrari'de çalışmış biri. Kesinlikle teknik yeterlilikten değil ama iddiadan yoksundu."

"Ferrari'yle çok yakından bağlantılı olduğu için doğru kararları veremediğinden şüpheleniyorum ki bu bazen hoş olmayabiliyor. Ama önemli olan milliyet değil, kalitedir."

"Kardeşimin başarılı dönemindeki en büyük güç: Esrarengiz bir yetkinlik vardı. Kardeşim, Jean Todt, Ross Brawn ya da geçen yılki aracın tasarımında yer alan Rory Byrne. Onlara ihtiyaç duydukları tüm özgürlüğü vermek önemliydi." dedi.