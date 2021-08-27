Schumacher: "Bilerek kaza yapmıyorum"

Mick Schumacher bu yıl Nikita Mazepin ve Yuki Tsunoda ile beraber Formula 1'de yarışmaya başlayan üç çaylak isimden biri.

Alman pilot bu yıl bazı yarışlarda araca epey hasar veren hatalar yaptı ve bunlardan sonuncusu Macaristan'daki 3. antrenman seansında yaşandı.

Bu olayın ardından sıralama turlarını kaçıran Schumacher, takım patronu Gunther Steiner tarafından epey eleştirildi. Steiner, Schumacher'in yaptığı kazaların giderek ağırlaştığını ve bundan memnun olmadığını söyledi.

Belçika GP öncesi bu yorumlar hakkında konuşan Schumacher, şöyle dedi: "Tabii ki bu tarz durumlarda kendinizi her iki taraf yerine de koymalı ve her takım yöneticisinin hem de benim açımdan düşünmelisiniz."

"Burada İyi bir uzlaşma bulmalıyız. Bunları aracı duvara çarpmak adına bilerek yapmıyorum. Ben bir yarışçıyım ve araçtan en iyisini çıkarmaya çalışıyorum. Sezonun ikinci yarısının nasıl gittiğini görmeliyiz. Elbette elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

Schumacher sezon başından itibaren bazı koltuk sorunlarıyla boğuştu ve bu hafta sonu yeni bir koltuğa sahip olacağı söyleniyordu.

Bu konuda Schumacher, "Hâlâ bunun üzerinde çalışıyoruz. Hâlâ bakmamız gereken birkaç şey var fakat koltuk şu anda yaşadığım sorunların en küçüğü. Bu yüzden zaman ayırıyoruz ve doğru şeyi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan Schumacher'in geleceği de büyük tartışma konusu. Alman pilotun Alfa Romeo'ya gidebileceği söyleniyor.

Hatta Steiner geçtiğimiz günlerde eğer Mick'le devam etmezlerse başka Ferrari pilotlarına bakacaklarını söylemişti.

Bu yorumlar üzerine Robert Shwartzman veya Callum Ilott ile temasa geçip geçmediği sorusuna Steiner şöyle yanıt verdi: "Hayır, bu yorumu tam olarak hatırlamıyorum. Sadece bunun benim kararım olmadığını söylemeye çalıştım. Bunun dışında hiçbir şey yapmadık, bu yüzden de kimseyle hiçbir şey konuşmadık."

Mick Schumacher, Haas F1, in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool