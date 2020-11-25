Schumacher, Benetton'da yarışırken ekibine " kendi cebinden" ödeme yapmış

Renault'nun sportif direktörü Alan Permane, sözlerine, "Michael henüz daha ilk yıllarında, her alanda başarılı olan sürücülerden bir tanesiydi." diyerek başladı.

Permane, 1989'dan beri Enstone merkezli ekip için çalışıyor. Enstone merkezli ekip yıllar önce Benetton adı altında spordaydı ve ardından Renault, Lotus ve sonrasında tekrar Renault isimlerini aldı.

Permane, bu süreçte Nelson Piquet, Gerhard Berger ve Fernando Alonso gibi isimlerle çalıştı. Ancak içlerinden bir tanesi onu özellikle etkiledi: Schumacher.

Beyond The Grid podcastinde konuşan Permane, Schumacher'in çalışma şeklinin ve ekipteki çalışanlara olan ilgisinin çok farklı bir seviyede olduğunu söyledi.

"O zamanlar onun aracında çalışıyorduk ve onunla çalışmak hepimiz için gerçekten harikaydı."

Schumacher, ekibine o kadar önem veriyordu ki, aracında çalışan mekanikerler ve mühendislere kendi cebinden bonus ödemeler yapmaya başlamıştı.

Permane, "Çok fazla değildi ama iyi bir sonuç aldığımız zaman bize küçük bonuslar veriyordu. Ekibindeki herkese göz kulak oluyordu." dedi.

Pek çok kişi Schumacher'in "aşırı hırslı" ve hatta "kibirli" olduğunu söylüyor. Ancak Permane, Schumacher'in böyle biri olmadığını söylüyor.

Permane, "İsterseniz o dönem takımda farklı görevlerde çalışan insanlarla da konuşabilirsiniz. İster PR, ister basın isterse de pazarlamadan sorumlu insanlarla konuşun... Hepimiz onunla ilgili sadece sıcak anılara sahibiz."

"O, son derece profesyoneldi. Eminim pek çok sürücü için bu kadar şey yapmak korkutucu olabilir. Ama Michael bu konuda mükemmeldi. O gerçek bir liderdi." dedi.

Enstone merkezli ekip, 2013 yılında Kimi Raikkonen'in son iki yarışı kaçırmasının ardından Schumacher'in kapısını çalmıştı. Ancak Alman pilot bu teklifi geri çevirdi.