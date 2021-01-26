Schumacher belgeseliyle ilgili çalışmalar tamamlandı

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in hikayesini anlatacak belgeselin hazırlıklarına 2019 yılında başlanmıştı.

Başlangıçta bu belgeselin 2020 yılında vizyona gireceği açıklanmış ancak film zamanında tamamlanamadığı için yayın tarihinin ertelenmesine karar verilmişti. Üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmesinin ardından çalışmalar nihayet tamamlandı fakat belgeselin ne zaman yayınlanacağıyla ilgili belirsizlik hala sürüyor.

Express'e konuşan belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Vanessa Nöcker, "Film hazır ama koronavirüs durumu oldukça zorlaştırıyor." dedi.

Başlangıçta bu belgeselin 5 Aralık 2019 tarihinde yayınlanması planlanmıştı. Schumacher'in eski görüntüleri üzerindeki çalışmalar için daha fazla zaman gerekti bu yüzden de yayın tarihi ertelendi. Ayrıca Schumacher'in ailesi ortaya "mükemmel" bir iş çıkmasını istediği için bu belgesel üzerinde daha fazla çalışma yapılmasını talep etti.

Uzun zamandır Schumacher'in sözcülüğünü yapan Sabine Kehm, "Filmin Michael'ın eşsiz kariyerini tasvir etmesi gerekiyor. Aynı zamanda karmaşık bir adamın pek çok yönünü de gözler önüne sermeli. Acımasız ve cesur bir Formula 1 pilotu, iddialı bir sporcu, benzersiz teknik yeteneklere sahip olan yetenekli bir mühendis, güvenilir bir takım oyuncusu ve sevgi dolu bir aile babası gibi sahip olduğu tüm yönleri ortaya koymalı."

Belgeselde Schumacher'in eşi Corinna, babası Rolf ve iki çocuğu Gina-Maria ve Mick de yer alıyor.