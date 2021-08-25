Schumacher belgeselinin ilk fragmanı yayınlandı

Pek çok kesim tarafından gelmiş geçmiş en iyi Formula 1 pilotu olarak gösterilen, Michael Schumacher'in hayatını anlatacak olan “Schumacher”, 15 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak.

Bu belgeselde Schumacher'in özel hayatı ve pist üstündeki başarılarına ek olarak, perde arkasında yaşananlar anlatılacak.

Yarıştığı dönemde pek çok rekoru eline geçiren Schumacher'le ilgili bu belgeselde babasının yanı sıra kardeşi Ralf, eşi Corinna ve çocukları Gina ve Mick Schumacher de yer alıyor.

Ayrıca Schumacher'in en yakın arkadaşları ve rakipleri gibi isimler de bu belgesele konuk olacaklar.

Bugün, merakla beklenen bu belgeselin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Schumacher'in babasına, kızı Gina'ya, oğlu Mick'e ve dört kez dünya Sebastian Vettel'e de yer verilmiş durumda.

15 Eylül'de çıkacak bu belgeselde Jean Todt, Bernie Ecclestone, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore, David Coulthard, Willi Weber, Luca di Montezemolo, Piero Ferrari ve menajeri Sabine Kehm de yer alacak.

İşte o fragman: (Göremeyenler buraya tıklayabilir)