Schumacher: "Belçika'daki ilk yarışıma çıktığım için mutluyum"
Haas'taki geleceği belirsizliğini koruyan Mick Schumacher, pek iç açıcı bir yarış geçirmediklerini itiraf ediyor ve Zandvoort'a odaklanmak istiyor.
Spa'da ilk kez güncellenmiş Haas ile piste çıkan ancak motor cezası nedeniyle geri düşen Schumacher, sezonun en zayıf yarışlarından birini geçirdi ve ancak 17. olabildi.
Her ne kadar bu sonuçta kendisinden çok Macaristan güncellemesiyle birlikte geri düşen VF-22'nin büyük payı olsa da, takımla arası sürekli kötüleşen Schumacher'in de pek iyi bir durumda olduğu söylenemez.
Yarışın ardından konuşan ve ilk kez Spa'da yarışabildiği için mutlu olduğunu belirten Schumacher, araçtan ise belli bir dereceye kadar şikayetçiydi.
Schumacher, "Aracın içi epey sıcaktı, nitekim yalıtıcılarımızdan biri kırılmıştı ve sürekli sıcak havaya maruz kalıyordum, hatta koltuğum hızlıca 60 dereceye kadar çıkabiliyordu. Singapur için güzel bir antrenman oldu!"
"Bu sorunu inceleyeceğiz ve herhangi bir aerodinami sorununa yol açıp açmadığını, sonuç olarak bir şey kaybedip kaybetmediğimizi göreceğiz."
"Hız açısından istediğimiz konumda değildik, ancak bunun olabileceğini biliyorduk. Şimdi daha büyük bir kanat getireceğimiz Zandvoort'a odaklanacağız, umarım geri dönmeyi başarabiliriz."
"Ayrıca Belçika'daki ilk F1 yarışıma çıktığım için de çok mutluyum, burada daha fazla yarış düzenlenmesini ve daha fazla Alman taraftarın olmasını umuyorum!"
Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Schumacher için arka sıralarda bulunmak pek iç açıcı değil, nitekim kariyerinin ilk sezonunu kötü bir Haas'ta geçiren Alman pilot doğal olarak o günlere dönmek istemiyor.
Yarış esnasında 2021 sezonundaki gibi hissedip hissetmediği sorulan Schumacher, "Evet, özellikle yarış güvenlik aracının ardından yeniden başlarken. Açıkçası biraz acınası duruyorduk, ancak yine de eğlenceliydi, özellikle Kevin'ı [Magnussen] kovalamak ve neredeyse geçmek zevkliydi."
"En büyük sıkıntı azami hızımız. İki araç beni anında geçti, rüzgar gibilerdi ve sadece el sallayabildik. Odaklanmak pek de yardımcı olmadı."
"Latifi ile Eau Rouge'daki mücadelemiz de zevkliydi, beni duvara çok yakın olduğum bir anda yakaladı. Sert fakat adil bir mücadeleydi." dedi.
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