Schumacher: “Baskı altında hata yapmayıp deneyim kazandım”

Macaristan Grand Prix’sinin ilk turu oldukça kaotik geçti. Valtteri Bottas ve Lance Stroll’un neden olduğu kazalar yarışın sıralamasını adeta tepetaklak etti.

Schumacher, yarışı 12. sırada tamamlasa da bazı zamanlarda ilk 10’un içerisinde yer aldı ve Formula 1’deki ilk puanlarını elde etme şansına sahip oldu.

Ayrıca çaylak pilot, Red Bull’dan Max Verstappen ile iki kez tekerlek tekerleğe mücadele etti ve diş göstermekten çekinmedi.

Daha da önemlisi Schumacher, baskı altında hata yapmayıp sakin kalabileceğini kanıtladı.

Yarışın ardından orta gruptaki mücadeleleri hakkında konuşan Schumacher, “Onları bu kadar süre, arkamda tutmayı başarmayı beklemiyordum.”

“Fakat bunu yapabildiğim için ve en iyi pilotlarla mücadele etme fırsatım olduğu için mutluyum. Pistte, Max ile iki kez mücadele ettim ve baskı altında hata yapmayıp deneyim kazandım.”

“Bu yüzden takım için oldukça olumlu bir gündü.”

“Bence bu, hüsrana uğratıcı bir cumartesi gününün ardından tünelin sonunda biraz ışık görmemizi sağladı.”

“Bu nedenle çok olumluydu, pek çok şey öğrendik ve Spa’da [yarışmaya] dönmeyi hepimiz sabırsızlıkla bekleyeceğiz.” dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Fakat takım arkadaşı Nikita Mazepin, Schumacher’in aksine Macaristan’dan hayal kırıklığıyla ayrıldı çünkü pit yolunda, Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ile temas yaşaması ardından yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Mazepin, “Bu kesinlikle içinde bulunmak istediğim bir yarıştı. Sadece kendim için değil, aynı zamanda takımım için çünkü çok fazla fırsat vardı ve takımımın, bu fırsatlara ihtiyacı var.”

“İlk virajdaki kaosu gördüm ve 'bugün bizim günümüz' diye düşündüm ve kazaların olduğu yeri geçtiğimde takımım sol ön lastiğim patladığını söyledi, ardından pite girdim. Böylece pist üstü pozisyonumu kaybettim ve tekrar pite girince olanlar oldu.”

“Kesinlikle yaz tatiline böyle başlamak istemezdim çünkü her şeyinizi verip bu hafta sonundan yorgun ayrılmak istiyorsunuz.”

“Eksik turlar ve eksik sonuçlar, oldukça sinir bozucu. Eminim ki bugünün ödülünü başka bir zaman alacağız.” ifadelerini kullandı.