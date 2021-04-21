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Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

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, Editör

Mick Schumacher, Haas çok geride olduğu için diğer sürücülerle rekabet için girememesinin "işkence gibi" olduğunu söyledi.

Schumacher: "Başka pilotlarla savaşamamak işkence gibi"

Haas bu yıl gridin en yavaş aracına sahip ve her iki Haas pilotunun da gridin en gerisinde yarışmaktan başka çaresi yok.

Özellikle Mick Schumacher şimdiye kadar aracından en iyisini çıkarmayı başardı ve ön bölüme, Nikita Mazepin'e göre daha yakın göründü.

Yine de son yarışta liderin iki tur gerisindeydi ve etrafındaki hiçbir pilotla mücadele edemedi.

Son üç yılda Formula 2 ve Formula 3 şampiyonluklarını kazanan Schumacher, şimdi üst sıralar için savaşabilecek bir aracı olmadığı gerçeğine alışmanın "zor" olduğunu belirtti.

Schumacher, "Yarışmayı seviyorum ve yaptığım işten keyif alıyorum ama kaybetmeyi de sevmiyorum. Gridin sonuna yarışmak ve kimseyle mücadele edememek  benim için bir işkence gibi."

"Böyle bir durumda kendi yarışımı kendim belirlemeye çalışıyorum. Şöyle söyleyelim: Latifi veya Russell önde ise, onları yakalamam gereken liderler olarak görüyorum. Motive kalmak, zorlamaya devam etmek ve her zaman %100'ümü vermek için çabalıyorum." dedi.

Alman pilot, takım patronu Gunther Steiner'dan da övgüyle bahsetti.

"Steiner harika bir lider, herkesi motive ediyor. Oldukça anlaşılır olan katı görüşleri var, ancak artı tarafı, neyin iyi neyin kötü olduğunu doğrudan söylemesi. Her zaman neyi doğru yaptığını ve neyi yapmadığını biliyorsun. Oturup neler olduğunu merak etmekten daha iyi ve bu çok değerli."

 

 

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Editör Kemal Şengül

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