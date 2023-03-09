Schumacher: "Bahreyn'de direksiyona geçmeyi çok istedim"
Mick Schumacher, kenarda geçirdiği Bahreyn GP'sinin ardından direksiyona geçmeyi çok istediğini söylüyor.
Mick Schumacher, Haas'ta geçirdiği iki yılın ardından yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotluğunu yapmaya başlamıştı.
Alman pilot, geçen hafta yeni görevindeki ilk yarışını geride bıraktı ve hafta sonu boyunca Mercedes garajındaydı.
Takımla birlikte çalışan ve hem Lewis Hamilton hem de George Russell ile mühendislik brifinglerine katılan Schumacher, sık sık ekranlara geldi.
Yarışın ardından F1 Nation'a konuşan Schumacher, bir yarışı kenardan izlemenin kendisi için zor olduğunu söyledi.
Alman pilot, "Bir sandalyede oturuyordum ve gün hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu."
"Aracı kullanmayı çok istiyordum. Sanırım bu, gerçekten yarışmak istediğimin bir başka örneği."
"Araçta olmadığım zaman iyi hissetmiyorum."
"Gelecekte beni nelerin beklediğini bilmiyorum."
"Mercedes'te kendimi evimde hissediyorum fakat gelecek sezon için tüm seçeneklerimi gözden geçirmem gerekiyor."
"Sanırım yıl ilerledikçe pek çok şey netleşecek." dedi.
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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