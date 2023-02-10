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Schumacher, Bahreyn testine katılmayacak

Mick Schumacher'in Bahreyn'deki Formula 1 kış testi sırasında Mercedes W14'ün direksiyonuna geçmesi planlanmıyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Schumacher, Bahreyn testine katılmayacak
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Formula 1'de lansman dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönemde takımlar, yeni araçlarının örtüsünü kaldırıyor ve basın etkinlikleri düzenliyor.

Sezonun ilk pist üstü çalışmaları 23-25 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak ve her sürücünün yeni araçlarla sadece 1.5 günü olacak. Kısa bir süre sonra da ilk F1 yarışı gerçekleşecek.

Dolayısıyla sürücülerin yeni araçlara alışmak için çok az zamanı var. Bundan ötürü test ya da yedek pilotların Bahreyn'deki testlerde piste çıkması pek olası değil.

Bu yönde karar alan takımlardan birisi Mercedes oldu. Auto Motor und Sport'a konuşan Alman takımın sözcüsü, Bahreyn'deki testlerin tamamında Lewis Hamilton ve George Russell'ın piste çıkacağını söyledi. Yani iki pilot da 1.5 güne sahip olacak.

Böylelikle Mick Schumacher'in Bahreyn'deki testlerde piste çıkacağı iddiaları da yalanlanmış oldu. Mick'in yıl içerisinde piste çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

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