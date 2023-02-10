Schumacher, Bahreyn testine katılmayacak
Mick Schumacher'in Bahreyn'deki Formula 1 kış testi sırasında Mercedes W14'ün direksiyonuna geçmesi planlanmıyor.
Formula 1'de lansman dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönemde takımlar, yeni araçlarının örtüsünü kaldırıyor ve basın etkinlikleri düzenliyor.
Sezonun ilk pist üstü çalışmaları 23-25 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak ve her sürücünün yeni araçlarla sadece 1.5 günü olacak. Kısa bir süre sonra da ilk F1 yarışı gerçekleşecek.
Dolayısıyla sürücülerin yeni araçlara alışmak için çok az zamanı var. Bundan ötürü test ya da yedek pilotların Bahreyn'deki testlerde piste çıkması pek olası değil.
Bu yönde karar alan takımlardan birisi Mercedes oldu. Auto Motor und Sport'a konuşan Alman takımın sözcüsü, Bahreyn'deki testlerin tamamında Lewis Hamilton ve George Russell'ın piste çıkacağını söyledi. Yani iki pilot da 1.5 güne sahip olacak.
Böylelikle Mick Schumacher'in Bahreyn'deki testlerde piste çıkacağı iddiaları da yalanlanmış oldu. Mick'in yıl içerisinde piste çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.
Chandhok: "Verstappen, Hamilton'ın 2017'de attığı adımı tekrarladı"
Red Bull: "Honda ile daha uzun vadeli bir ortaklık zor olurdu"
Son Haberler
Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"
Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım" Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"
Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"
Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil" Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"
Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!
Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu! Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!
Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı
Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.